Trump yaşadı: 100 milyar dolarlık dev yatırım ve 100 bin yeni iş imkanı

16 Aralık 2024 15:15 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 15:16

SoftBank CEO’su Masayoshi Son, ABD’ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve yapay zekâ odaklı projelerle 100 bin yeni iş imkânı yaratmayı hedeflediklerini duyurdu. Yatırım, Trump’ın ilk başkanlık dönemi bitmeden tamamlanacak.

Japon teknoloji devi SoftBank’ın CEO’su Masayoshi Son, Amerika Birleşik Devletleri’ne 100 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyuracak. CNBC’nin haberine göre bu açıklama, Son’un ABD’nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump​ ile Florida’daki Mar-a-Lago​ rezidansında yapacağı görüşmede yapılacak.

YAPAY ZEKA VE YENİ İŞ İMKANLARI

SoftBank’ın planına göre, yatırım kapsamında yapay zekâ ve ilgili altyapı projelerine odaklanılacak. Bu süreçte, 100 bin yeni iş imkânı yaratılması hedefleniyor. Açıklanan yatırımın, Donald Trump’ın ilk başkanlık dönemi sona ermeden önce tamamen hayata geçirilmesi planlanıyor.

KAYNAKLAR NEREDEN GELECEK?

Yatırımın kaynağı hakkında detaylar henüz tam olarak açıklanmasa da fonların SoftBank’ın kontrolündeki Vision Fund, çeşitli sermaye projeleri ve şirketin sahip olduğu çip üreticisi Arm Holdings gibi birimlerden sağlanabileceği belirtiliyor.

SOFTBANK'TAN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Tokyo’daki SoftBank temsilcilerine ulaşma girişimleri ise mesai saatleri dışında olduğu için sonuçsuz kaldı. Yatırımla ilgili detaylı bilgilendirmenin Son ve Trump tarafından birlikte yapılması bekleniyor.

TRUMP'IN İLK BÜYÜK YATIRIMI

Bu gelişme, Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmadan önceki en büyük ekonomik destek açıklamalarından biri olacak. Trump, seçilmeden önce iş dünyasını ABD’ye yatırım yapmaya teşvik edeceğini sık sık dile getirmişti.

SoftBank’ın bu dev yatırımı, sadece ABD ekonomisi için değil, aynı zamanda yapay zekâ ve teknoloji alanındaki küresel gelişmeler için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yatırımın detaylarının önümüzdeki günlerde daha netleşmesi bekleniyor.