Trump’a borsada şok: İşlemler iki kez durduruldu 

06 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:23

Donald Trump ve Kamala Harris'in çekişmesinin olduğu ABD'de başkanlık seçimi için oy verme işlemi sona eriyor. Seçimler devam ederken piyasalarda hareketlilik yaşandı. Donald Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisseleri de hareketlendi. Şirketin hisselerinin ani düşüşe geçtiği belirtiliyor.

ABD başkanlık seçimleriyle birlikte Donald Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisselerinde seçim günü hareketlilik yaşandı. "DJT" simgesiyle işlem gören Truth Social’ın sahibi olan şirketin hisseleri, seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla iki kez durduruldu. Sabah saatlerinde %17’ye kadar yükselen hisseler, aniden düşüşe geçti ve gün sonunda %1’in üzerinde kayıpla kapandı. Ancak, seçim sonuçları akşam saatlerinde açıklanmaya başlayınca hisseler %10’un üzerinde bir artış yaşadı.

Piyasadaki bu ani dalgalanmaların nedeni henüz net değil. Analist Steve Sosnick, Trump hisselerinin piyasada diğer yatırım araçlarına göre çok daha hassas olduğunu belirtti. Sosnick, Trump’ı destekleyen yatırımcıların son bir şans olarak bu hisseye yüklendiğini, ancak sonuçların ne getireceğinin belirsiz olduğunu vurguladı.

ŞİRKETİN MALİ DURUMU ZAYIF, GELİRLER DÜŞÜK

Trump Media & Technology Group’un mali durumu pek parlak değil. Şirketin üçüncü çeyrek verilerine göre gelirler geçen yıla göre %6 azalarak yalnızca 1 milyon dolara geriledi. Üstelik, aynı dönemde şirket 19,3 milyon dolar zarar etti. Truth Social, ABD'deki muhafazakar kitleye hitap etse de kullanıcı sayısı ve etkileşim oranları oldukça düşük seviyede. Ancak, şirket hâlâ piyasalarda “meme stock” (sosyal medya etkisiyle değer kazanan hisse) olarak işlem görüyor ve değeri neredeyse 8 milyar dolar seviyesinde.

Trump Media, borçsuz bir bilançoya ve 673 milyon dolarlık nakit rezervine sahip. CEO Devin Nunes, şirketin büyümek için yeni iş birlikleri, dijital TV hizmeti ve Truth+ gibi projeler üzerinde çalıştığını açıkladı.

TRUMP SEÇİMİ KAYBEDERSE ŞİRKET BÜYÜK DEĞER KAYBEDEBİLİR

Trump’ın seçimleri kaybetmesi durumunda, uzmanlar şirketin piyasa değerinde büyük bir düşüş olabileceği konusunda uyarıyor. Şirketin piyasa değeri şu an 8 milyar dolara yakınken, seçim sonuçlarına bağlı olarak bu değerin 1 milyar dolara kadar düşebileceği öngörülüyor. Yatırımcı Matthew Tuttle, bu gibi belirsiz zamanlarda Trump hisselerine yatırım yapmanın riskli olduğunu, hatta hisse değerinin sıfıra kadar düşebileceğini belirtti.