Trump’dan ‘harika’ dolar açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, doların değer kaybettiği yönündeki eleştirilere katılmadı. Iowa’da konuşan Trump, "Dolar harika durumda" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının son dönemde değer kaybettiğine yönelik tartışmalara net bir dille karşı çıktı. Iowa’da basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, doların zayıfladığı iddialarını kabul etmediğini söyledi.
“Bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor” diyen Trump, ABD para biriminin mevcut seyrinden memnun olduğunu vurguladı. Ona göre dolar, olması gereken seviyeyi bulmaya çalışıyor ve bu durum da gayet adil.
Trump, geçmişte Çin ve Japonya ile yaşanan para politikası gerilimlerine de değindi. Bu ülkelerin para birimlerini bilinçli şekilde devalüe etmeye çalıştıklarını savunan Trump, “Paralarının değerini düşürdüklerinde rekabet etmek çok zorlaşıyor. Bu hiç adil değil” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, doların kontrollü biçimde hareket edebileceğini de ima etti. “İsteseydim doları bir yoyo gibi aşağı yukarı oynatabilirdim” sözleriyle, para politikasındaki manevra alanına dikkat çekti.
Trump’ın açıklamalarının ardından dolar cephesinde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 95,6 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye, son dört yılın en düşük noktası olarak kayda geçti.