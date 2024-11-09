Trump'ın dönüşü Avrupa ekonomisi için alarm veriyor! Dünyada üç ticaret bloğu ortaya çıkabilir

09 Kasım 2024 16:54 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 17:13

Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından Avrupa şimdi yeni bir ekonomik döneme hazırlanıyor. Trump'ın ikinci dönemindeki politikaları, Avrupa'nın ekonomisi, jeopolitik istikrarı ve iklim değişikliğine yönelik ilerlemesi üzerinde tehdit oluşturabilir. Öte yandan onlarca yıllık siyasi ve kültürel iş birliğinin ötesinde Avrupa Birliği ve ABD, 2021'deki zirvesinde 1,2 trilyon avroya ulaşan dünyadaki en büyük ikili ticaret ve yatırım ilişkisine sahip .

Analistler, Donald Trump'ın ABD seçim zaferinde Avrupa için sadece kötü haberler olduğunu yazdı. Analize göre Avrupa, Trump2ın "Önce Amerika" politikalarının yanı sıra küresel meselelere yönelik öngörülemezliği ve işlemsel yaklaşımından stratejik, ekonomik ve politik olarak zarar görecek.

AB, TRUMP DÖNEMİNE HAZIR MI?

Avrupa için en acil ekonomik endişe gümrük vergileri olacak. Trump, federal gelir vergisinin %10 ila %20 arasında değişen genel gümrük vergileriyle değiştirilmesi fikrini geçtiğimiz günlerde ortaya attı.

Daha yüksek gümrük vergileri Avrupa'yı hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkileyecek. Doğrudan etki, çelikten taşıtlara, peynirden şaraba kadar tüm kategorilerdeki Avrupa ihracatına daha yüksek gümrük vergileri uygulanması olacak.

AVRUPA'NIN ABD PAZARLARINDAKİ REKABET GÜCÜ ZAYIFLAYABİLİR

Gümrük vergileri doğrudan Avrupa mallarına yönelik olmasa bile, ABD'nin Çin parçaları veya teknolojisi kullanan ürünlere yaptırım uygulamaya karar vermesi veya Avrupa'ya Çin'den ayrılma baskısı yapması durumunda Avrupalı ​​şirketler zarar görebilir.

Avrupa ekonomisi küresel değer zincirlerine derinlemesine entegre olmuş durumda ve Çin, ABD'den sonra Avrupa'nın en büyük ikinci mal ticaret ortağı konumunda. AB ile Çin arasındaki ikili ticaret de 2023 yılında 739 milyar avroya ulaştı.

Avrupa'nın Çin'den en büyük ithalatı telekomünikasyon ekipmanı, elektrikli makine ve cihazlar ve otomatik veri işleme makineler. Başlıca ihracatları otomobiller ve araçlar, ilaçlar ve diğer makineleri oluşturuyor. Bunların hepsi kilit sektör olarak gösterilip engellenirlerse veya kesilirlerse Avrupa ekonomisine derinden zarar vermesi bekleniyor.

ABD'nin Çin'in algılanan ekonomik ve teknolojik ilerlemesini yavaşlatma çabaları bu nedenle Avrupa'ya yan hasar verebilir. Haziran ayında IESE Madrid kampüsünde konuşan Nobel ödüllü Joseph Stiglitz, Avrupalıların ABD'nin Çin'e karşı hissettiği köklü, iki partili "paranoyayı" kavramasının zor olduğunu belirtti.

AB LİDERLERİ BULUŞTU

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'la görevi devraldıktan sonra nasıl müzakere edileceğini görüşmek üzere buluştu.

Budapeşte'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde ortak basın toplantısı düzenledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ABD bizim en büyük ekonomik ve ticaret ortağımız. Eşsiz tarihi bağları paylaşıyoruz. Yeni yönetimle en başından iyi ilişkiler inşa etmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

TRUMP DÖNEMİ AB'NİN KABUSU OLABİLİR

NATO'nun zayıflatılması, milliyetçilerin cesaretlendirilmesi, bir transatlantik ticaret savaşı ve ABD sosyal medya platformları, yapay zeka ve kripto para birimlerinin Avrupa düzenlemesi konusunda mücadele, ikinci bir Trump başkanlığının başlıca risklerinden gösteriliyor.

ABD ve AB ekonomileri karşı karşıya gelirse dünyada birbirinden yüksek tarifeler, jeopolitik gerginlikler ve farklı siyasi sistemler ve felsefelerle ayrılmış iki veya üç ticaret bloğunun ortaya çıktığını görebiliriz.