Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

Şubat 01, 2026 11:32
1
Şubat 01, 2026 11:32

Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh, “Bitcoin gençler için altın” çıkışıyla dikkat çekti. Ancak şahin para politikası sinyalleri, piyasalarda ilk etapta satış getirdi.

2
Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Mayıs ayında görev süresi dolacak olan Federal Reserve Başkanı Jerome Powell’ın yerine düşündüğü isim netleşti. Beyaz Saray’a yakın kaynaklara göre Trump’ın tercihi, daha önce hem Bush hem de Obama dönemlerinde Fed Yönetim Kurulu’nda görev yapan Kevin Warsh olacak.

3
Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

Bu tercih, özellikle kripto para dünyasında yakından izleniyor. Zira Warsh’ın geçmişte Bitcoin, merkez bankası dijital paraları (CBDC), stablecoin’ler ve blokzincir teknolojisi hakkında yaptığı açıklamalar oldukça karmaşık bir tablo çiziyor.

4
Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

CBDC Mİ, STABLECOİN Mİ?

Warsh, geçmişte merkez bankası dijital paralarının stablecoin’lere kıyasla daha avantajlı olduğunu savunmuştu. Buna rağmen, bir dönem algoritmik stablecoin geliştiren Basis adlı girişime yatırım yapmış olması dikkat çekiyor. Bu model, 2022’de kripto piyasasında büyük çöküşe yol açan sistemlere oldukça benziyordu.

Öte yandan Warsh, bugün Bitcoin ve kripto ETF’leriyle tanınan Bitwise Asset Management’ın da ilk dönemlerinde yer aldı. Yani mesafeli gibi görünen duruşunun arkasında, sektörle doğrudan temas eden bir geçmiş bulunuyor.

5
Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

“40 YAŞ ALTI İÇİN ALTIN”

Warsh’ın Bitcoin’e yaklaşımı ise zamanla daha yumuşak bir çizgiye evrilmiş durumda. CNBC’ye verdiği bir röportajda, Bitcoin’i “40 yaş altı için altın” olarak tanımlamıştı. Daha yakın tarihli bir söyleşide ise Bitcoin’in kendisini rahatsız etmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin doların alternatifi değil. Ama politika yapıcıların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını gösteren iyi bir denetçi olabilir.”

Bu yaklaşım, Trump yönetiminin kripto politikalarıyla da örtüşüyor. Washington’da son dönemde stablecoin’lerin doların küresel gücünü pekiştirmek için kullanılabileceği ve ulusal bir Bitcoin rezervi fikrinin ciddi biçimde tartışıldığı biliniyor.

6
Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

PİYASALAR NEDEN GERİLEDİ?

Tüm bu görece olumlu tabloya rağmen, Warsh’ın isminin öne çıkması Bitcoin fiyatında ilk etapta düşüşe yol açtı. CoinDesk’in aktardığına göre bunun temel nedeni, Warsh’ın Fed politikalarında beklenenden daha “şahin” bir çizgide durması. Bu da, faiz indirimi konusunda Trump ile aynı frekansta olmayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Yine de uzmanlar, Fed başkanının tek başına para politikasını belirlemediğini ve kararların kurul içinde alındığını hatırlatıyor.

7
Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

GÜVENLİ LİMAN MI, RİSKLİ VARLIK MI?

Bitcoin sık sık “dijital altın” olarak anılsa da, pratikte çoğu zaman riskli varlıklar gibi hareket ediyor. Son dönemde küresel belirsizlikler arttığında Bitcoin’in de dalgalanması bu duruma örnek gösteriliyor. İlginçtir, altın da artık eskisi kadar sakin değil; fiyat hareketleri giderek Bitcoin’e benziyor.

8
Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

Merkez bankalarının Bitcoin’e yaklaşımı ise hâlâ oldukça erken bir aşamada. Nitekim Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau’nun, Davos’taki bir etkinlikte Bitcoin’in merkezi bir ihraççısı olmadığını yeni öğrendiğini söylemesi bu mesafenin çarpıcı bir örneği. Buna karşın Çekya Merkez Bankası’nın geçen yıl sınırlı da olsa Bitcoin alımı yapması, Avrupa’daki katı söylemlerin her zaman sahaya yansımadığını gösteriyor.

9
Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

BİTCOİN–DOLAR İLİŞKİSİ NEREYE EVRİLİYOR?

Warsh’ın Fed’e dönüşü, Bitcoin ile dolar arasında daha “senkronize” bir ilişki kurulabileceği tartışmalarını da alevlendirdi. ABD borcunun sürdürülemez seviyelere yaklaşması ve yabancı merkez bankalarının ilk kez ABD tahvillerinden çok altın tutmaya başlaması, bu tartışmaları daha da anlamlı kılıyor.

10
Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

Öte yandan kriptonun iki ucu keskin bir bıçak olduğu da ortada. Venezuela’daki Maduro yönetimi ve İran Merkez Bankası’nın Tether (USDT) kullanım örnekleri, bu teknolojinin ABD çıkarları açısından her zaman avantaj yapmadığını gösteriyor.

Tüm bunlara ek olarak, Trump ailesinin kripto sektöründen elde ettiği yüksek kazançlar da Washington’da yeni bir siyasi gerilim başlığına dönüşmüş durumda. Senato’daki Demokratlar, bu çıkar çatışmalarının CLARITY Act kapsamında ele alınması gerektiğini savunuyor.

