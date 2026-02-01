Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

CBDC Mİ, STABLECOİN Mİ?

Warsh, geçmişte merkez bankası dijital paralarının stablecoin’lere kıyasla daha avantajlı olduğunu savunmuştu. Buna rağmen, bir dönem algoritmik stablecoin geliştiren Basis adlı girişime yatırım yapmış olması dikkat çekiyor. Bu model, 2022’de kripto piyasasında büyük çöküşe yol açan sistemlere oldukça benziyordu.

Öte yandan Warsh, bugün Bitcoin ve kripto ETF’leriyle tanınan Bitwise Asset Management’ın da ilk dönemlerinde yer aldı. Yani mesafeli gibi görünen duruşunun arkasında, sektörle doğrudan temas eden bir geçmiş bulunuyor.