Trump'ın Fed tercihi kriptoyu karıştırdı: Bitcoin–dolar dengesi yeniden mi kuruluyor?

Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh, “Bitcoin gençler için altın” çıkışıyla dikkat çekti. Ancak şahin para politikası sinyalleri, piyasalarda ilk etapta satış getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Mayıs ayında görev süresi dolacak olan Federal Reserve Başkanı Jerome Powell’ın yerine düşündüğü isim netleşti. Beyaz Saray’a yakın kaynaklara göre Trump’ın tercihi, daha önce hem Bush hem de Obama dönemlerinde Fed Yönetim Kurulu’nda görev yapan Kevin Warsh olacak.
Bu tercih, özellikle kripto para dünyasında yakından izleniyor. Zira Warsh’ın geçmişte Bitcoin, merkez bankası dijital paraları (CBDC), stablecoin’ler ve blokzincir teknolojisi hakkında yaptığı açıklamalar oldukça karmaşık bir tablo çiziyor.
Warsh, geçmişte merkez bankası dijital paralarının stablecoin’lere kıyasla daha avantajlı olduğunu savunmuştu. Buna rağmen, bir dönem algoritmik stablecoin geliştiren Basis adlı girişime yatırım yapmış olması dikkat çekiyor. Bu model, 2022’de kripto piyasasında büyük çöküşe yol açan sistemlere oldukça benziyordu.
Öte yandan Warsh, bugün Bitcoin ve kripto ETF’leriyle tanınan Bitwise Asset Management’ın da ilk dönemlerinde yer aldı. Yani mesafeli gibi görünen duruşunun arkasında, sektörle doğrudan temas eden bir geçmiş bulunuyor.
Warsh’ın Bitcoin’e yaklaşımı ise zamanla daha yumuşak bir çizgiye evrilmiş durumda. CNBC’ye verdiği bir röportajda, Bitcoin’i “40 yaş altı için altın” olarak tanımlamıştı. Daha yakın tarihli bir söyleşide ise Bitcoin’in kendisini rahatsız etmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Bitcoin doların alternatifi değil. Ama politika yapıcıların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını gösteren iyi bir denetçi olabilir.”
Bu yaklaşım, Trump yönetiminin kripto politikalarıyla da örtüşüyor. Washington’da son dönemde stablecoin’lerin doların küresel gücünü pekiştirmek için kullanılabileceği ve ulusal bir Bitcoin rezervi fikrinin ciddi biçimde tartışıldığı biliniyor.
Tüm bu görece olumlu tabloya rağmen, Warsh’ın isminin öne çıkması Bitcoin fiyatında ilk etapta düşüşe yol açtı. CoinDesk’in aktardığına göre bunun temel nedeni, Warsh’ın Fed politikalarında beklenenden daha “şahin” bir çizgide durması. Bu da, faiz indirimi konusunda Trump ile aynı frekansta olmayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.
Yine de uzmanlar, Fed başkanının tek başına para politikasını belirlemediğini ve kararların kurul içinde alındığını hatırlatıyor.
Bitcoin sık sık “dijital altın” olarak anılsa da, pratikte çoğu zaman riskli varlıklar gibi hareket ediyor. Son dönemde küresel belirsizlikler arttığında Bitcoin’in de dalgalanması bu duruma örnek gösteriliyor. İlginçtir, altın da artık eskisi kadar sakin değil; fiyat hareketleri giderek Bitcoin’e benziyor.
Merkez bankalarının Bitcoin’e yaklaşımı ise hâlâ oldukça erken bir aşamada. Nitekim Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau’nun, Davos’taki bir etkinlikte Bitcoin’in merkezi bir ihraççısı olmadığını yeni öğrendiğini söylemesi bu mesafenin çarpıcı bir örneği. Buna karşın Çekya Merkez Bankası’nın geçen yıl sınırlı da olsa Bitcoin alımı yapması, Avrupa’daki katı söylemlerin her zaman sahaya yansımadığını gösteriyor.
Warsh’ın Fed’e dönüşü, Bitcoin ile dolar arasında daha “senkronize” bir ilişki kurulabileceği tartışmalarını da alevlendirdi. ABD borcunun sürdürülemez seviyelere yaklaşması ve yabancı merkez bankalarının ilk kez ABD tahvillerinden çok altın tutmaya başlaması, bu tartışmaları daha da anlamlı kılıyor.
Öte yandan kriptonun iki ucu keskin bir bıçak olduğu da ortada. Venezuela’daki Maduro yönetimi ve İran Merkez Bankası’nın Tether (USDT) kullanım örnekleri, bu teknolojinin ABD çıkarları açısından her zaman avantaj yapmadığını gösteriyor.
Tüm bunlara ek olarak, Trump ailesinin kripto sektöründen elde ettiği yüksek kazançlar da Washington’da yeni bir siyasi gerilim başlığına dönüşmüş durumda. Senato’daki Demokratlar, bu çıkar çatışmalarının CLARITY Act kapsamında ele alınması gerektiğini savunuyor.