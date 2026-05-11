Trump’ın İran açıklaması petrolü sıçrattı

Serhat Yıldız
11.05.2026
10:39
11.05.2026
10:39
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Orta Doğu’daki savaşı sona erdirmeye yönelik sunduğu son teklifi kabul etmemesi, küresel petrol piyasalarını bir anda hareketlendirdi. Zaten kırılgan seyreden enerji piyasalarında, bu açıklamayla birlikte endişeler yeniden arttı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın cevabını “TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ” sözleriyle değerlendirdi. Bu çıkış, özellikle dünya enerji ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıkların daha uzun sürebileceği beklentisini güçlendirdi.

BRENT PETROL 105 DOLARI AŞTI

Açıklamanın ardından Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 4,2 yükselerek varil başına 105,54 dolara kadar çıktı. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 99 doların üzerine tırmandı.

Şubat ayı sonunda başlayan çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişleri büyük ölçüde durmuş durumda. Bu da ham petrol, doğalgaz ve rafine yakıt sevkiyatlarında ciddi aksamalara yol açıyor. Enerji arzındaki daralma, fiyatları yukarı iterken küresel enflasyon kaygılarını da yeniden gündeme taşıdı.

PİYASALAR YENİ BİR TIRMANIŞTAN ENDİŞELİ

Bloomberg HT’nin aktardığına göre ING Grup NV Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, ABD ile İran arasında kısa vadede anlaşma sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıfladığını söyledi.

Patterson’a göre bu durum petrol fiyatlarını destekliyor. Çatışmaların yeniden şiddetlenmesi halinde fiyatlarda yeni yükselişler görülmesi de mümkün.

İRAN İDDİALARI REDDETTİ

Kulislerde, İran’ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir bölümünü üçüncü bir ülkeye devretmeyi önerdiği konuşuluyor. Ancak Tahran yönetiminin nükleer tesislerini sökmeyi kabul etmediği belirtiliyor. The Wall Street Journal tarafından yayımlanan haberde yer alan bu iddialar ise İran tarafından yalanlandı.

KATAR AÇIKLARINDA GEMİYE SALDIRI

Bölgedeki gerilim yalnızca diplomasiyle sınırlı değil. Pazar günü Qatar açıklarında bir yük gemisi insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırı sonucu gemide kısa süreli yangın çıktı.

Bu olay, nisan başındaki ateşkesten bu yana deniz taşımacılığını hedef alan son saldırı olarak kayda geçti.

SAUDİ ARAMCO’DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser, Hürmüz Boğazı’ndaki taşımacılığın birkaç hafta daha sınırlı kalması halinde piyasanın ancak 2027 yılında normalleşebileceğini söyledi. Şirket, arz kaybını telafi edebilmek için petrol sevkiyatlarının bir kısmını batı kıyısındaki Yanbu Port üzerinden yönlendirmeye başladı.

