Trump’ın işi zora giriyor: Hürmüz Boğazı ABD’yi resesyona sokacak

2025’in son çeyreğinde yalnızca yüzde 0,7 seviyesinde kalan büyüme ve iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret eden veriler de bu tabloyu besliyor. Zandi, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede durumu açık bir dille ortaya koydu: “Durgunluk bir kez daha ciddi bir tehdit.”

PETROL ŞOKU ESKİ KORKULARI GERİ GETİRİYOR

İran savaşı, zaten hayat pahalılığıyla mücadele eden Amerikalı tüketiciler için yeni bir enflasyon dalgası riskini de beraberinde getiriyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişin, özellikle kısa sürede ve sert biçimde yaşanması halinde, bunun doğrudan hane halkına yansıması bekleniyor.