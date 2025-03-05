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 | Murat Makas

Trump’ın Kanada-Meksika’ya uyguladığı tarifede sıcak gelişme: Otomobiller bir ay muaf

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada-Meksika'ya uyguladığı tarifelerin yankıları sürüyor. Beyaz Saray, Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerde otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağını açıkladı.

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Trump’ın Kanada-Meksika’ya uyguladığı tarifede sıcak gelişme: Otomobiller bir ay muaf
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 23:34

ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi hamleleri Meksika, Çin ve Kanada gibi ülkelerde olumsuz karşılandı. Kanada, Trump’a tepki gösterirken Çin ise ekonomi dahil her türlü savaşa hazır oldukları mesajını verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) yoluyla ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurdu.

ÜÇ BÜYÜK MARKA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

ABD Başkanı Trump'ın Stellantis, Ford ve General Motors ile görüştüğünü belirten Leavitt, "Üç büyük otomobil satıcısı ile konuştuk. USMCA üzerinden gelen tüm otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağız." dedi.

Trump'ın USMCA ile ilişkili şirketlerin talebi üzerine, ekonomik bir dezavantaj yaşamamaları için muafiyet tanıdığını aktaran Leavitt, karşılıklı tarifelerin ise 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini yineledi.
Leavitt, Trump'ın başka muafiyet taleplerini dinlemeye de açık olduğunu ifade etti.

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