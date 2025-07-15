Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Trump’ın kararı krizi tetikledi: AB’den sert gümrük cevabı

Avrupa Birliği 72 milyar euroluk listeyle Boeing, ABD otomobilleri ve alkollü içkileri hedef alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump’ın kararı krizi tetikledi: AB’den sert gümrük cevabı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 10:02

, transatlantik ticaret geriliminin tırmanması halinde misilleme yapmaya karar vermesi halinde aralarında uçakları, otomobiller ve alkollü içkilerin de bulunduğu 72 milyar euro ya da 84 milyar dolar değerindekiABDmallarını hedef alacak ikinci bir karşı önlemler listesine son şeklini verdi.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Bloomberg News tarafından görülen 206 sayfalık listeye göre, ek vergiler makine ürünleri, kimyasallar ve plastikler, tıbbi cihazlar, elektrikli ekipmanlar, şaraplar ve diğer tarım ürünlerine de uygulanacak.

Trump’ın kararı krizi tetikledi: AB’den sert gümrük cevabı

ABD MALLARI HEDEFE KONDU

Başlangıçta toplam 95 milyar euro tutarındaki Amerikan mallarını hedef alan liste, şirketler ve üye ülkelerle yapılan istişareler sonucunda azaltıldı. Listenin kabul edilmesinden önce ülkelerin onay vermesi gerekiyor. Önlemler paketi, Başkanı Donald Trump’ın daha önce çoğu mala uyguladığı yüzde 20'lik karşılıklı ile ve otomobil parçalarına uyguladığı yüzde 25'lik ek vergiye AB'nin verdiği yanıtı temsil ediyor. Evrensel oran daha sonra müzakerelerin yapılabilmesi için geçici olarak yüzde 10'a düşürülmüştü.

Avrupa Komisyonu temsilcileri sabah erken saatlerde yapılan yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Hafta sonu Trump, AB'nin gümrük vergilerini 1 Ağustos'ta üzde 30'a çıkaracağını söyledi. Bloğun ticaret şefi Maros Sefcovic bunu transatlantik ticaret için "etkili bir şekilde yasaklayıcı" olarak nitelendirdi. AB ticaret bakanları bir sonraki adımları görüşmek üzere Pazartesi günü Brüksel'de bir araya geldi. Sefcovic Pazartesi günü geç saatlerde ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşerek AB'nin her iki taraf için de faydalı olması gerektiğinde ısrar ettiği müzakerelere devam etmeyi planlıyordu.

Hafta sonu AB, Trump'ın ek çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık olarak 21 milyar euroluk ilk ABD ürünleri listesinde gümrük vergilerinin askıya alınmasını uzatacağını duyurdu.

Trump’ın kararı krizi tetikledi: AB’den sert gümrük cevabı

ÜRÜN LİSTESİ KABARIK

AB'nin hedeflenen yeni ABD ürünleri listesi, çoğunluğu uçak (yaklaşık 11 milyar euro), makine (9,4 milyar euro'dan fazla) ve otomobil (yaklaşık 8 milyar euro) olmak üzere 65 milyar eurodan fazla sanayi ürünü içeriyor. Etkilenecek ABD mallarının 6 milyar eurodan fazlası, çoğunlukla meyve ve sebze (yaklaşık 2 milyar euro) ve alkollü içecekler (1,2 milyar euro) olmak üzere tarımsal gıda ürünleri oldu.

Geniş paket ayrıca hassas ekipman ve aletleri (yaklaşık 5 milyar euro), oyuncak ve hobi ekipmanlarını (500 milyon eurodan fazla), spor silahlarını (yaklaşık 300 milyon euro) veya müzik aletlerini (yaklaşık 200 milyon euro) içeriyor.

Belgeye göre, malların seçiminde kullanılan kriterlerden bazıları alternatif tedarik kaynaklarının mevcudiyeti ve yer değiştirme riskinin yüksek olduğu ürünler. İthal edilen askeri ürünler vergiye tabi olmayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları yatıyor: İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri
Dev bankanın dolar/TL tahmini belli oldu
ETİKETLER
#Otomobil
#avrupa birliği
#gümrük vergisi
#boeing
#Abd
#Ticaret Gerilimi
#Alkollü Içecek
#Ticaret Gerilimi
#Otomobiller
#Alkollü İçecekler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.