Trump’ın medya hisselerinde gizemli düşüş! Üç haftada 2 katına çıkan hisse sert çakıldı

16 Ekim 2024 10:20 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:21

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya şirketi, borsadaki ani düşüşüyle yatırımcıları şaşırttı. Truth Social'ın sahibi olan Trump Media & Technology Group, hızlı bir hareketle 29 doların altına düştü.

Kamala Harris ve Donald Trump yarışı için start! ABD'de ilk oy verme işlemleri başladı

Kamala Harris ve Donald Trump yarışı için start! ABD'de ilk oy verme işlemleri başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya şirketi, Salı günü borsada ani bir çöküş yaşadı. Hisselerdeki ani düşüş sonrası işlemler durdu. Truth Social'ın sahibi olan Trump Media & Technology Group, gün içerisinde 31 dolar seviyelerinde işlem görürken ani bir hareketle 29 doların altına geriledi.

BORSADA İŞLEMLER DURDU

Nasdaq, saat 14:42’de bu volatilite nedeniyle işlemleri beş dakika boyunca durdurdu. Ara sonrası işlemler yeniden başladığında Trump Media hisseleri önce toparlanmaya çalıştı, ancak daha sonra 27 doların altına kadar düştü. Gün sonunda Trump Media hisseleri %10 değer kaybederek, gün içindeki en yüksek seviyesinin %20 altında kapandı.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ TEKNİK

Düşüşe neden olacak bir gelişme ya da açıklama olmamasına rağmen, Trump Media hisseleri dalgalı seyriyle biliniyor. Tuttle Capital Management CEO’su Matthew Tuttle, bu düşüşün teknik nedenlerden kaynaklandığını düşündüğünü belirtti. Tuttle’a göre, Trump Media hisseleri 200 günlük hareketli ortalamayı kıramayınca, yatırımcılar hızlı bir şekilde satış yapmaya başladı.

HİSSE ÜÇ HAFTADA 2 KATINA ÇIKMIŞTI

Salı gününe kadar Trump Media hisseleri büyük bir yükseliş yaşamıştı. Son üç haftada hisse fiyatı iki katına çıkmıştı ve bu artış, Beyaz Saray yarışındaki belirsizlikten kaynaklanıyordu. Ancak Tuttle, "Bazen bu tür hareketlerin dibi hızlıca görebilir." diyerek uyardı.