Trump’ın mesajları petrolü ucuzlattı

Ocak 15, 2026 11:04
Trump’ın mesajları petrolü ucuzlattı

Trump’ın İran’daki protestolara dair açıklamaları, jeopolitik tansiyonu düşürdü. Arz kesintisi endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatları Asya işlemlerinde sert geriledi.

Trump’ın mesajları petrolü ucuzlattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’daki ülke çapındaki protestolara yönelik baskılarda ölümlerin durduğunu söylemesi, piyasalarda beklenen etkiyi yaptı. Askeri müdahale ihtimalinin zayıfladığı algısı, petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Trump’ın mesajları petrolü ucuzlattı

ASYA PİYASALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Bu açıklamaların ardından perşembe günü Asya seansında petrol fiyatları yüzde 2’nin üzerinde geriledi. Brent ham petrol vadeli işlemleri sabah saatlerinde yüzde 2,5 düşüşle varil başına 64,85 dolara indi. ABD Batı Teksas Tipi (WTI) ham petrolü de aynı oranda kayıpla 60,48 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge petrol de çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde yükselişle kapanmıştı. Ancak Trump’ın mesajlarıyla birlikte, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri adımına dair endişeler hızla zayıfladı. Açıkçası, bir gün önceki kazanımların büyük bölümü buharlaştı.

Trump’ın mesajları petrolü ucuzlattı

“ASKERİ HAREKÂT BEKLENTİSİ ZAYIFLADI”

Trump, çarşamba öğleden sonra yaptığı değerlendirmede, İran’daki hükümet karşıtı protestolarda yaşanan ölümlerin azaldığı yönünde bilgilendirildiğini ve geniş çaplı infaz planlarına inanmadığını dile getirdi.

Trump’ın mesajları petrolü ucuzlattı

Nissan Securities’in bir birimi olan Nissan Securities Investment’ın baş stratejisti Hiroyuki Kikukawa’ya göre piyasadaki satış baskısının ana nedeni de bu. Kikukawa, “ABD’nin İran’a karşı askeri harekata girişmeyeceği beklentisiyle petrol tarafında satışlar hızlandı” dedi.

Trump’ın mesajları petrolü ucuzlattı

STOK VERİLERİ DE BASKIYI ARTIRDI

Kikukawa, petrol fiyatlarını aşağı çeken ayı faktörleri arasında, beklentilerin üzerinde gelen ABD ham petrol stoklarının da bulunduğunu vurguladı. Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirten stratejist, buna rağmen kısa vadede WTI ham petrolünün 55-65 dolar bandında işlem görmesinin olası olduğunu ifade etti.

