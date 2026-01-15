Trump’ın mesajları petrolü ucuzlattı

Kategoriler
Trump’ın İran’daki protestolara dair açıklamaları, jeopolitik tansiyonu düşürdü. Arz kesintisi endişelerinin hafiflemesiyle petrol fiyatları Asya işlemlerinde sert geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’daki ülke çapındaki protestolara yönelik baskılarda ölümlerin durduğunu söylemesi, piyasalarda beklenen etkiyi yaptı. Askeri müdahale ihtimalinin zayıfladığı algısı, petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.
Bu açıklamaların ardından perşembe günü Asya seansında petrol fiyatları yüzde 2’nin üzerinde geriledi. Brent ham petrol vadeli işlemleri sabah saatlerinde yüzde 2,5 düşüşle varil başına 64,85 dolara indi. ABD Batı Teksas Tipi (WTI) ham petrolü de aynı oranda kayıpla 60,48 dolardan işlem gördü.
Her iki gösterge petrol de çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde yükselişle kapanmıştı. Ancak Trump’ın mesajlarıyla birlikte, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri adımına dair endişeler hızla zayıfladı. Açıkçası, bir gün önceki kazanımların büyük bölümü buharlaştı.
Trump, çarşamba öğleden sonra yaptığı değerlendirmede, İran’daki hükümet karşıtı protestolarda yaşanan ölümlerin azaldığı yönünde bilgilendirildiğini ve geniş çaplı infaz planlarına inanmadığını dile getirdi.
Nissan Securities’in bir birimi olan Nissan Securities Investment’ın baş stratejisti Hiroyuki Kikukawa’ya göre piyasadaki satış baskısının ana nedeni de bu. Kikukawa, “ABD’nin İran’a karşı askeri harekata girişmeyeceği beklentisiyle petrol tarafında satışlar hızlandı” dedi.
Kikukawa, petrol fiyatlarını aşağı çeken ayı faktörleri arasında, beklentilerin üzerinde gelen ABD ham petrol stoklarının da bulunduğunu vurguladı. Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirten stratejist, buna rağmen kısa vadede WTI ham petrolünün 55-65 dolar bandında işlem görmesinin olası olduğunu ifade etti.