Trump’ın mesajları petrolü ucuzlattı

ASYA PİYASALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Bu açıklamaların ardından perşembe günü Asya seansında petrol fiyatları yüzde 2’nin üzerinde geriledi. Brent ham petrol vadeli işlemleri sabah saatlerinde yüzde 2,5 düşüşle varil başına 64,85 dolara indi. ABD Batı Teksas Tipi (WTI) ham petrolü de aynı oranda kayıpla 60,48 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge petrol de çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde yükselişle kapanmıştı. Ancak Trump’ın mesajlarıyla birlikte, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri adımına dair endişeler hızla zayıfladı. Açıkçası, bir gün önceki kazanımların büyük bölümü buharlaştı.