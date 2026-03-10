Menü Kapat
Trump’ın “Savaş Bitebilir” mesajı piyasaları rahatlattı

Mart 10, 2026 11:22
Küresel piyasalarda yön yeniden pozitife döndü. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la süren savaşın çok yakında sona erebileceğini söylemesi, yatırımcıların endişelerini bir miktar da olsa azalttı.

Son günlerde hızla yükselen petrol fiyatları ve artan jeopolitik gerilim nedeniyle dalgalanan piyasalarda, Trump’ın sözleriyle birlikte risk iştahı yeniden canlandı. Enerji fiyatlarında görülen geri çekilme ise özellikle hisse senedi piyasalarına nefes aldırdı.

Amerikan CBS News kanalına telefonla bağlanan Trump, savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşündüğünü dile getirdi. İran tarafının donanma, iletişim ve hava gücünün ciddi ölçüde zayıfladığını savundu.

Trump, Hürmüz Boğazı’yla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Boğazın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüklerini söyleyen Trump, petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla bazı yaptırımların da kaldırıldığını açıkladı.

“Dünyaya enerji akışını sürdürmeye odaklanıyoruz” diyen Trump, İran’ın petrol akışını engellemesi halinde çok daha sert karşılık verileceğini vurguladı.

İran’dan sert cevap

Trump’ın “İran’ın gücü sona erdi” sözleri Tahran’da tepkiyle karşılandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, bu açıklamaların psikolojik baskı oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Naini, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı güçlü bir şekilde direndiğini savunarak, savaşın sonucunu İran’ın belirleyeceğini ifade etti.

Trump ise İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD’nin bugüne kadarki saldırılardan “20 kat daha sert” karşılık vereceğini belirtti.

Petrol fiyatları sert dalgalandı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırıları başlatmasının ardından petrol fiyatları hızla yükselmişti. Navlun maliyetlerinin artması ve enerji tedarikine ilişkin endişeler, küresel enflasyon ve borçlanma maliyetleri üzerinde de baskı oluşturdu.

7
Trump’ın “Savaş Bitebilir” mesajı piyasaları rahatlattı

Trump’ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert geri çekilme yaşandı. Dün 120 dolara yaklaşan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 31 civarında gerileyerek 82,7 dolara kadar indi. Bugün ise yüzde 4,2 yükselişle 90,3 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 171 dolara çıkarken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,12 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise 98,9 civarında yatay seyrediyor.

Wall Street yükseldi

Trump’ın açıklamaları sonrası New York borsası günü yükselişle tamamladı. Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalmaması durumunda borsalarda toparlanmanın devam edebileceği konuşuluyor.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,5, S&P 500 endeksi yüzde 0,83 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 değer kazandı. Ancak ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Öte yandan Fitch Ratings, İran çatışmasının ABD’de kamu finansmanı kuruluşları için artan siber riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa’da enerji endişesi satış getirdi

Avrupa borsaları ise Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması ve enerji fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle satış ağırlıklı bir gün geçirdi.

Enerji maliyetlerindeki artış, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikasına yönelik beklentileri de değiştirdi. Para piyasalarında yıl sonuna kadar iki kez 25 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği fiyatlanıyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure, G7 ülkelerinin ulusal petrol rezervlerini kullanma seçeneğinin masada olduğunu ancak henüz kesin bir karar alınmadığını açıkladı.

Avrupa’da özellikle havacılık ve madencilik hisselerinde sert düşüşler yaşandı. Anglo American yüzde 3,2, Rolls-Royce yüzde 2 ve Lufthansa hisseleri yüzde 6,14 değer kaybetti. Buna karşılık BP ve Shell gibi enerji şirketleri petrol fiyatlarındaki yükselişten faydalanarak günü artıda kapattı.

Almanya’da açıklanan veriler de ekonomiye dair endişeleri artırdı. Ocakta sanayi üretimi yüzde 0,5, fabrika siparişleri ise yüzde 11,1 geriledi.

Asya piyasalarında iyimser hava

Asya borsalarında ise savaşın yakında sona erebileceği beklentisi ve güçlü makroekonomik verilerle birlikte yükselişler görüldü.

Çin’de ocak-şubat döneminde ihracat yüzde 21,8, ithalat ise yüzde 19,8 arttı. Beklentilerin üzerinde gelen bu veriler, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin küresel ticaret gerilimlerine rağmen dirençli kaldığını gösterdi.

Japonya’da da büyüme verileri beklentileri aştı. Ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası dördüncü çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,3 arttı.

Kapanışa doğru Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,6, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore’de Kospi yüzde 4,5 yükseldi.

