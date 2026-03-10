Trump’ın “Savaş Bitebilir” mesajı piyasaları rahatlattı

Avrupa’da enerji endişesi satış getirdi

Avrupa borsaları ise Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması ve enerji fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle satış ağırlıklı bir gün geçirdi.

Enerji maliyetlerindeki artış, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz politikasına yönelik beklentileri de değiştirdi. Para piyasalarında yıl sonuna kadar iki kez 25 baz puanlık faiz artışı yapılabileceği fiyatlanıyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure, G7 ülkelerinin ulusal petrol rezervlerini kullanma seçeneğinin masada olduğunu ancak henüz kesin bir karar alınmadığını açıkladı.