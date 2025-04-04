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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Trump'ın tarife hamlesi petrol fiyatlarını vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni tarifeler, petrol piyasasında son ayların en kötü haftasına yol açtı. Küresel ticaret savaşına yönelik kaygılar fiyatları aşağı çekiyor.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 14:42

Petrol fiyatları haftanın son işlem gününde yüzde 2’ye yakın değer kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü açıkladığı yeni tarifeler, küresel piyasalarda endişeleri artırırken, petrol talebinin düşeceği yönündeki korkular da giderek büyüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 1,28 dolar düşüşle 68,86 dolara gerilerken, ABD’nin Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolü ise 1,29 dolarlık kayıpla 65,66 dolara indi. Bu düşüş, Brent petrolü için ekim ayından beri, WTI içinse ocak ayından bu yana görülen en büyük haftalık kayıp anlamına geliyor.

Trump'ın tarife hamlesi petrol fiyatlarını vurdu

KÜRESEL PİYASALARDA PANİK HAVASI ESİYOR

Trump'ın merakla beklenen tarife kararı, çarşamba gününden itibaren sadece petrol piyasasını değil, küresel finans piyasalarını da salladı. Yatırımcılar, piyasalardaki belirsizlik nedeniyle güvenli limanlara yöneldi. Tahvil, Japon Yeni ve altına olan talep ciddi oranda arttı.

Öte yandan ABD dolarının diğer altı önemli para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi de 102,98 seviyesine kadar gerileyerek, ekim ayından beri en düşük noktasını gördü.

Trump'ın tarife hamlesi petrol fiyatlarını vurdu

UZMANLARDAN UYARI: UZUN VADELİ SÖZLEŞMELER ALARM VERİYOR

BMI analistleri ise cuma günü yayınladıkları raporda, uzun vadeli petrol vadeli sözleşmelerinde ciddi bir zayıflama olduğuna dikkat çekti. Analistler raporda, "Özellikle 6 ve 12 aylık vadeli sözleşmelerde keskin bir daralma yaşanıyor," ifadelerini kullandı.

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