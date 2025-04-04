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 | İrem Çınar

Trump’ın tarifeleri etkisini gösterdi! Altın fiyatlarında ralli sona mı erdi? Uzman isim açıkladı

4 Nisan sabahına gram altın 3785 TL seviyesinden giriş yaparken, ons altın dün 3168 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra bu sabah 3100 dolar civarına geriledi. ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifeleri sonrası piyasada kâr realizasyonları dikkat çekiyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, küresel ekonomide resesyon, stagflasyon ve olası misillemelere işaret ederek, "Ons altın 3000 doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Orta ve uzun vadede 3500 dolar seviyesi masada." değerlendirmesi yaparak yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 09:46

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın beklenenden daha sert şekilde duyurduğu yeni gümrük tarifeleri, yatırım dünyasında büyük bir etkiye neden oldu. Ekonomik belirsizlikleri tırmandıran bu gelişme, ons altın fiyatlarında da sert dalgalanmaları beraberinde getirdi.
Son haftalarda, ticaret savaşlarının gölgesinde destek bularak yükselişini sürdüren ons altın, dün 3168 dolara kadar çıkarak tarihi bir zirveyi test etti. Ancak bu ani sıçrama kalıcı olmadı.

Trump’ın tarifeleri etkisini gösterdi! Altın fiyatlarında ralli sona mı erdi? Uzman isim açıkladı

ONS ALTINDA KÂR SATIŞLARI DEVREYE GİRDİ

Trump’ın tarifeleri ilan etmesinin ardından ons altında beklenen kısa vadeli yükseliş hedefi gerçekleşti. Ancak bu zirveyle birlikte yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle fiyatlar gerilemeye başladı. Dün gün içinde 3055 dolara kadar çekilen ons, günü %0,63 kayıpla 3114 dolar seviyesinden tamamladı.
4 Nisan sabahı itibarıyla ons altın, 3100 dolar civarında dengelenmeye çalışırken, dünkü zirveye kıyasla yaklaşık %2’lik bir düşüş dikkat çekiyor.

Trump’ın tarifeleri etkisini gösterdi! Altın fiyatlarında ralli sona mı erdi? Uzman isim açıkladı

GRAM ALTINDA İÇ PİYASADA HIZLI HAREKETLİLİK

Yurt içi piyasalarda da altın yatırımcıları benzer bir volatiliteyle karşılaştı. Spot piyasada gram altın, dün 3867 TL ile rekor seviyeye ulaşırken, yeni güne 3785 TL seviyesinden giriş yaptı. Kapalıçarşı’da ise gram altının satış fiyatı 3875 TL, çeyrek altın ise 6360 TL’den alıcı buluyor.

Trump’ın tarifeleri etkisini gösterdi! Altın fiyatlarında ralli sona mı erdi? Uzman isim açıkladı

RALLİ SONA MI ERDİ? YOKSA BU BİR ALIM FIRSATI MI?

Altın fiyatlarındaki bu ani düşüş, yatırımcıların kafasında yeni sorulara neden oldu. "Ralli sona mı erdi?", "Şimdiki düşüş bir alım fırsatı mı?" Bu sorulara cevap veren ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, tarifelerin açıklanmasıyla piyasalardaki beklentilerin büyük ölçüde gerçekleştiğini belirtti. Eryılmaz, bu durumun, yükseliş sonrası kâr satışlarını tetiklediğini ifade etti.

Trump’ın tarifeleri etkisini gösterdi! Altın fiyatlarında ralli sona mı erdi? Uzman isim açıkladı

ALTIN İÇİN HİKÂYE BİTMEDİ

Öte yandan Eryılmaz, altında yükselişi destekleyen başka temel dinamiklerin güçlü şekilde varlığını sürdürdüğüne dikkat çekti. "Piyasalarda şu an bir resesyon fiyatlaması söz konusu. Ayrıca stagflasyon kaygıları da giderek artıyor. Üstelik ülkelerin tarifelere nasıl karşılık vereceği henüz netleşmiş değil. Bu tür belirsizlikler, altın için güçlü destek unsurları olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

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#1 Gram Altın
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