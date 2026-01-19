Trump’ın tarifesi doların başını yaktı

“ABD VARLIKLARINDA SİYASİ RİSK PRİMİ YÜKSELİYOR”

Credit Agricole CIB Kıdemli Stratejisti David Forrester, tarife tehditlerinin “ABD’den çıkış” işlemlerini yeniden hızlandırdığını söylüyor. Forrester’a göre Trump’ın tarifeleri bir pazarlık aracı olarak kullanması, dolara ancak sınırlı bir destek sağlayabilir. Öte yandan yükselen jeopolitik risklerin 2026 yılında euro üzerinde kayda değer bir baskı yapabileceğine de dikkat çekiyor.