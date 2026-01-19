Menü Kapat
Trump'ın tarifesi doların başını yaktı

Ocak 19, 2026 10:57
1
Trump’ın tarifesi doların başını yaktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik yeni gümrük tarifelerini yeniden gündeme taşıması, piyasalarda siyasi belirsizlik algısını artırdı. Bu tablo dolar üzerinde baskı yaparken, euro ve sterlin güç kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland planı çerçevesinde Avrupa ülkelerine yönelik gümrük tarifelerini yeniden gündeme getirmesi küresel piyasalarda tansiyonu yükseltti. Söz konusu çıkış, yatırımcıların ABD varlıklarına bakışını temkinli hale getirirken, dolar üzerindeki baskıyı da belirgin biçimde artırdı.

Piyasa çevrelerinde hâkim görüş, artan siyasi belirsizliğin ABD’ye yönelik risk algısını yukarı çektiği yönünde. Bu da doğal olarak dolar talebini zayıflatıyor.

2
MAJÖR PARA BİRİMLERİ DOLAR KARŞISINDA GÜÇLENİYOR

MAJÖR PARA BİRİMLERİ DOLAR KARŞISINDA GÜÇLENİYOR

Sabah saatlerinde euro/dolar paritesi 1,1638 seviyesini test etti. Euro, yüzde 0,3’lük yükselişle 1,16344 seviyelerinde işlem görüyor. Sterlin cephesinde de tablo benzer: GBP/USD paritesi yüzde 0,14 artışla 1,3399’a çıktı. Dolar/İsviçre frangı paritesi ise yüzde 0,6 düşüşle 0,7981 seviyesine kadar geriledi.

3
Trump’ın tarifesi doların başını yaktı

Dolar endeksi DXY, 99,057 seviyesini gördükten sonra yüzde 0,28 kayıpla 99,114 civarında dengelendi. Kısacası, dolar cephesinde zayıflık dikkat çekiyor.

4
"ABD VARLIKLARINDA SİYASİ RİSK PRİMİ YÜKSELİYOR"

“ABD VARLIKLARINDA SİYASİ RİSK PRİMİ YÜKSELİYOR”

Credit Agricole CIB Kıdemli Stratejisti David Forrester, tarife tehditlerinin “ABD’den çıkış” işlemlerini yeniden hızlandırdığını söylüyor. Forrester’a göre Trump’ın tarifeleri bir pazarlık aracı olarak kullanması, dolara ancak sınırlı bir destek sağlayabilir. Öte yandan yükselen jeopolitik risklerin 2026 yılında euro üzerinde kayda değer bir baskı yapabileceğine de dikkat çekiyor.

5
Trump’ın tarifesi doların başını yaktı

Pepperstone Araştırma Direktörü Chris Weston ise ABD varlıklarının artık daha yüksek bir siyasi risk primi taşıdığını vurguluyor. Weston, bu durumun yabancı yatırımcıları ABD pozisyonlarını azaltmaya yöneltebileceğini ifade ediyor.

6
Trump’ın tarifesi doların başını yaktı

Benzer bir değerlendirme Westpac FX Stratejisi Başkanı Richard Franulovich’ten geliyor. Franulovich, Grönland odaklı risklerin “dolarizasyon karşıtı” tartışmaları yeniden alevlendirdiğini söylüyor.

