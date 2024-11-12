Trump'ın ticaret politikası euroyu çökertti: 7 ayın en düşük seviyesinde! Euronun acı senaryosu Türkiye'yi altüst edebilir

12 Kasım 2024 14:04 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:06

Euro fiyatı salı günü yedi ayın en düşük seviyesine yakın dalgalandı. Trump'ın Avro Bölgesi'nden ithal edilen mallara daha yüksek gümrük vergileri getirmesi ise muhtemel olarak değerlendiriliyor. Yatırımcıların Trump'ın korumacı politikalarının Avro Bölgesi ihracat sektörünü önemli ölçüde etkileyeceğini fiyatlıyor. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Tahsin Bakırtaş gelecek yıl Türkiye ekonomisini, kendi iç dinamikleri kadar Avrupa’da yaşanan gelişmelerin de etkileyebileceğini ifade etti.

Euro dolar görünümü, ABD'de daha yüksek ithalat tarifeleri olasılığıyla euronun zarar görmesiyle dik bir düşüş gösterdi. Trump'ın zaferi ABD ekonomisi için parlak bir görünüm çizerek Fed'in faiz indirimi beklentilerini azalttığından kaynaklı dolar yükseldi. Yaklaşan Trump'ın ticaret politikası ise euroyu çökertiyor. Türkiye ihracatını ağırlıklı olarak euro, ithalatını ağırlıklı olarak dolar ile yapıyor. Peki, euronun çöküşü Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'NİN TİCARET ORTAKLARI ENDİŞELİ?

Donald Trump'ın ezici zaferi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüketici güveni ve iş dünyası hissiyatı için olumlu ancak ülkenin önde gelen ticaret ortakları için endişe verici olarak karşılandı. Uzmanlara göre Trump'ın korumacı politikaları, özellikle Avro Bölgesi ile küresel ticaret savaşının kısır döngüsüne de yol açabilir. Trump, seçim öncesinde avro bloğunun yeterli Amerikan ihracatı satın almaması nedeniyle "büyük bir bedel ödeyeceğinden" bahsetmişti.

EURO 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE DALGALANDI

Euro, yatırımcıların Trump'ın başkanlık zaferinin ardından para birimini satmasıyla yedi aylık düşük seviyeye yakın bir değer kaybetti. Trump muhtemelen Avro Bölgesi'nden ithal edilen mallara daha yüksek tarifeler uygulayacak. Böyle bir sonucun Avro Bölgesi ekonomisine önemli ölçüde zarar vermesi bekleniyor.

ENFLASYON, FED'İN YÜZDE 2 HEDEFİNİN ÜZERİNDE

ABD Merkez Bankası, göklere yükselen enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını artırdı. Fiyat baskıları zirvelerden önemli ölçüde hafiflemiş olsa da yolculuk henüz bitmedi.

Enflasyon, Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yine de, politika yapıcılar oranları düşürmeye başlama yönünde oy kullandı çünkü tüm göstergeler enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve yakında hedefe ulaşacağını gösteriyordu. Ancak analistlere göre Trump'ın kazanmasıyla bu görünüm değişmiş olabilir.

Enflasyonun hedefe ulaşmadan önce artmaya başlama ihtimali var. Sonuç olarak, Fed faiz indirimleri konusunda daha temkinli olabilir.

ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

Bu arada, piyasa katılımcıları Fed'in Aralık ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağına dair daha fazla ipucu için Ekim ayı ABD enflasyon rakamlarını bekliyor. Yatırımcılar şu anda Aralık ayında faiz indirimi için %69'luk daha düşük bir ihtimal fiyatlıyor. ABD enflasyonu çarşamba günü gelecek. Ne ABD ne de Euro Bölgesi yakın süreçte yüksek etkili ekonomik raporlar yayınlamayacak. Bu nedenle piyasalar Trump'ın zaferini hazmetmeye devam edecek.

YEŞİL DOLAR ALTI PARA BİRİMİNE KARŞI

Euro fiyatı ise 'Trump işlemleri'nden yararlanmaya devam eden ABD Doları'nın gücüyle de düşüşte. Yeşil doların altı ana para birimine karşı değerini izleyen ABD Doları Endeksi rallisini 105,70'in üzerine çıkardı.

Teknik açıdan, Euro Dolar paritesi, düşüş trendinde yeni bir dip yapmak için 1,0700 desteğinin altına düştü. Sonuç olarak, daha düşük bir yüksek ve düşük olduğu için düşüş eğilimi güçlendi.

İSO BAŞKANI'NDAN EURO UYARISI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan euronun gerilemesinin ardından kritik uyarılarda bulundu. Bahçıvan, " Bizim için 2025’te dünya nasıl olacak, bunu da iyi görmemiz lazım. Özellikle ihracatta en büyük pazarımız Avrupa’yı çok iyi takip etmeliyiz. Maalesef Avrupa çok iyi gitmiyor ve bir süre daha çok da iyi gidecek gibi de durmuyor. Dolayısıyla 2025’te bizi kendi içimizdeki sorunlar kadar zorlayacak olan bir başka konu herhalde Avrupa’daki gelişmeler olacaktır. Özellikle Almanya’yı, Fransa’yı ve euroyu çok iyi takip etmeliyiz.” diyerek Türkiye için yaklaşan tehlikeden bahsetti.

TÜRKİYE İÇİN YAKLAŞAN TEHLİKE NE?

Türkiye ihracatını ağırlıklı olarak euro, ithalatını ağırlıklı olarak dolar ile yapıyor. TGRT Haber'e konuşan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Tahsin Bakırtaş da gelecek yıl Türkiye ekonomisini, kendi iç dinamikleri kadar Avrupa’da yaşanan gelişmelerin de etkileyebileceğini ifade etti. Açıklamaları şöyle;

"Trump’ın başkan seçilmesiyle birlikte Dolar/Avro paritesi de dolar lehine döndü ve 1.10 üzerindeki parite 1.06 düzeylerine geriledi ki 0.98’e kadar da düşme olasılığı var. Bundan Türkiye önemli ölçüde etkilenecek.

Öncelikli olarak Türkiye yapmış olduğu ihracatın (2024 yılında ilk 9 ayın toplamı) yüzde 47’si Avro; yüzde 46 dolar ile yapılırken; aynı dönemde yapmış olduğu ithalatın yüzde 60’ı dolar yüzde 31’i Avro cinsindendir.

KISA VADELİ BORÇ DOLAR CİNSİNDEN

Bunun da ötesinde Türkiye’nin ödeyeceği kısa vadeli dış borcun yüzde 48’i ABD doları, yüzde 23,4'ü de Avro’dur. Dolaysıyla Türkiye’nin hem dış ticaretten hem de ödeyeceği kısa vadeli borcunun ağırlıklı dolar olması nedeniyle büyük kayıpları olacak.

Dış finansmana dolar cinsinden çok daha fazla gereksinim duyacak bu da daha yüksek faiz ve daha fazla borçlanma anlamına gelecektir."