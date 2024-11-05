Trump'ın zaferi doları ateşleyecek! Dolar için bu senaryo destek rüzgarı olacak

05 Kasım 2024 17:24 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 17:28

Dev banka JPMorgan, Cumhuriyetçilerin oylarının artmasının agresif ticaret politikaları nedeniyle doların yüzde 7,3'e kadar değer kazanmasını sağlayabileceğini öngördü. Trump'ın Çin ithalatına yüzde 60 oranında vergi getirilmesini de içeren gümrük vergileri önerisi enflasyonu artırabilir ve doların güçlenmesine yol açabilir. Ancak banka Harris'in kazanması halinde doalrın yüzde 5 düşeceğini öngördü.

JPMorgan analistleri, ABD dolarının kaderinin yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonucuna bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğini belirtti. Bankaya göre Trump ve Cumhuriyetçiler kazanırsa dolar yüzde 7 yükselebilir. Ancak Harris'in kazanması halinde yüzde 5 düşebilir.

DOLARIN KADERİ SEÇİMLERE BAĞLI

JPMorgan tarafından yayınlanan rapora göre, Cumhuriyetçilerin Kongre'de tam kontrole sahip olmasıyla Donald Trump'ın zaferi doların %7,3'e kadar yükselmesine neden olabilirken, bölünmüş bir Kongre ile Kamala Harris'in zaferi doların ticaret ağırlıklı endeksinde %5'in üzerinde bir düşüşe yol açabilir.

TRUMP'IN ZAFER SENARYOSU

Trump, özellikle Çin ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 60'a çıkarmakla tehdit etmiş ve tüm ABD ithalatına yüzde 10 gümrük vergisi getirilmesi olasılığını öne sürmüştü. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte JPMorgan, doları yukarı taşıyabilecek bir dizi agresif ticaret politikası öngördü.

JPMorgan, "Mali teşvik ve tarifelerin birleşiminin döviz için neler yapabileceğine dair emsal var; doların 2018-2019 boyunca bu iki kanaldan da faydalandığı iyi biliniyor" diye yazdı.

HARRİS'İN ZAFER SENARYOSU

Aksine, Harris bölünmüş bir Kongre ile kazanırsa, JPMorgan doların en büyük düşüşünü deneyimlemesini ve ticaret ağırlıklı dolar endeksinin potansiyel olarak %5,4 düşmesini bekliyor. Bu sonuç, ticaret gerginlikleri azaldıkça ve ekonomik öncelikler değiştikçe muhtemelen daha zayıf bir dolara yol açacak.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİ DOLARI ATEŞLEYECEK

Dünyanın en büyük yatırım bankası JPMorgan'ın ekonomistleri, Trump'ın ilk döneminde uygulanan gümrük vergilerinin enflasyonu yaklaşık yüzde 0,3 oranında artırdığını ve GSYİH büyümesini yüzde 0,4 oranında düşürdüğünü tahmin etti.

Tüm Çin ithalatlarına %60 oranında gümrük vergisi uygulanmasının ABD tüketici fiyatlarını %1,1 oranında artıracağı, tüm ithalatlara %10 oranında genel bir gümrük vergisi uygulanmasının ise enflasyonu %1,5'e kadar yükseltebileceği öngörülüyor.

En kötü senaryoda Çin mallarına %60 gümrük vergisi ve %10 genel gümrük vergisi uygulanması durumunda, enflasyon %2,4 oranında artabilir ve bu durum Amerikan tüketicileri ve işletmeleri üzerinde önemli bir baskı oluşturabilir. Analize göre bu enflasyonist artış muhtemelen Fed'i daha şahin bir duruşa geçmeye zorlayacak ve parasal politikayı gevşetme planlarını tersine çevirecek.

Dolar için bu senaryo bir destek rüzgarı anlamına geliyor. Yükselen faiz oranları, Hazine Bonoları gibi ABD varlıklarını, daha yüksek getirileri nedeniyle yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirir. Getiri farkları tarafından yönlendirilen ABD varlıklarına olan bu artan talep, dolara olan talebi artıracak ve artan ticaret gerginlikleri karşısında doları daha da güçlendirecek.