Trump’tan dolara darbe

Şubat 23, 2026 11:35
1
Trump’tan dolara darbe

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi planları ve Yüksek Mahkeme kararı sonrası dolar küresel piyasalarda değer kaybetti. Yen ve frank yükselirken, ABD vadeli endekslerinde düşüş görüldü.

2
Trump’tan dolara darbe

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifesi planları, piyasalarda taşları yerinden oynattı. Amerikan ekonomi politikalarına yönelik soru işaretleri artarken, dolar da bu belirsizlikten payını aldı. Güvenli liman olarak görülen ABD varlıkları yeniden tartışılmaya başlandı.

3
Trump’tan dolara darbe

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Bloomberg Dolar Endeksi, Japonya piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu görece sakin bir işlem gününde düşüşünü sürdürdü. Endeks, cuma günkü kaybının ardından yüzde 0,3 daha geriledi. İşlem hacminin düşük olması dalgalanmayı sınırlasa da, piyasadaki tedirginlik hissedildi.

4
Trump’tan dolara darbe

Gelişmelerin fitilini ateşleyen başlıklardan biri ise ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararı oldu. Mahkemenin, başkanın karşılıklı gümrük vergilerini iptal etme yönündeki adımının ardından Trump bu kez yüzde 15 oranında küresel bir vergi planını duyurdu. Açıkçası bu açıklama, zaten kırılgan olan dengeleri daha da zorladı.

5
Trump’tan dolara darbe

YEN VE FRANK GÜÇ KAZANDI

Doların zayıflamasıyla birlikte yatırımcılar yönünü alternatif para birimlerine çevirdi. Japon yeni, İsviçre frangı ve İsveç kronu dolar karşısında yükselişe öncülük etti. Asya cephesinde ise Tayland bahtı ile Malezya ringgiti değer kazanan para birimleri arasında yer aldı. Yani tablo net: risk arttıkça yatırımcı daha temkinli limanlara sığınıyor.

6
Trump’tan dolara darbe

HİSSE SENETLERİNDE SATIŞ BASKISI

Küresel risk iştahındaki zayıflama hisse senedi piyasalarına da yansıdı. S&P 500 vadeli işlemleri, Asya seansında pazartesi sabahı yüzde 0,7 geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların yeni vergi planının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini fiyatlamaya başladığını gösteriyor.

7
Trump’tan dolara darbe

National Australia Bank stratejisti Rodrigo Catril de piyasaların mahkeme kararının etkilerini sindirmeye çalıştığını belirtti. Catril’e göre dolar geniş çaplı bir değer kaybı yaşıyor. Üstelik Trump’ın gümrük tarifesi rejimi, artan belirsizliklere rağmen yürürlükte kalmaya devam ediyor.

