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 | Bengü Sarıkuş

Trump'tan Hindistan'a Rusya cezası: Yüzde 25 tarife ödeyecek

Trump, Hindistan'a yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını ifade etti ve ülkelere yönelik karşılıklı tarife uygulamaları için belirlenen 1 Ağustos tarihinin uzatılmayacağını açıkladı.

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Trump'tan Hindistan'a Rusya cezası: Yüzde 25 tarife ödeyecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 15:48

Başkanı , 'ın 'le birlikte 'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 ödeyecek." ifadesini kullandı. Trump, Truth Social hesabından Hindistan'a ilişkin paylaşım yaptı.

Trump'tan Hindistan'a Rusya cezası: Yüzde 25 tarife ödeyecek

Trump, bugün sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “1 Ağustos son tarih, 1 Ağustos son tarihtir – güçlü bir şekilde duruyor ve uzatılmayacak. Amerika için büyük bir gün!!!” ifadelerini kullandı.

Trump'tan Hindistan'a Rusya cezası: Yüzde 25 tarife ödeyecek

Ayrıca Trump, Rusya'dan ithalat yapan Hindistan'a yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Trump sosyal medyada Hindistan hakkında şu yorumları yaptı:

Trump'tan Hindistan'a Rusya cezası: Yüzde 25 tarife ödeyecek

"Unutmayın, Hindistan dostumuz olsa da, yıllar boyunca onlarla nispeten az iş yaptık çünkü gümrük vergileri çok yüksek, hatta dünyadaki en yüksek ülkeler arasında ve ülkeler arasında en zorlu ve uygunsuz parasal olmayan ticaret engellerine sahipler. Ayrıca, askeri teçhizatlarının büyük çoğunluğunu her zaman Rusya'dan satın aldılar ve herkesin Rusya'nın 'daki ölümleri durdurmasını istediği bir dönemde Çin ile birlikte Rusya'nın en büyük enerji alıcısı konumundalar - Her şey iyi değil! Bu nedenle Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25'lik bir gümrük vergisi ve yukarıdakiler için bir ceza ödeyecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. MAGA!"

ETİKETLER
#çin
#hindistan
#tarife
#Abd
#Donald Trump
#Rusya
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#Ekonomi
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