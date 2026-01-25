Trump’tan JPMorgan’a 5 milyar dolarlık dava

Trump’a göre bu durum, Florida hukukunda “ticari itibarın zedelenmesi” (trade libel) anlamına geliyor. İddialara göre söz konusu liste, Trump’ın şirketlerinin hem maddi hem de itibar açısından zarar görmesine yol açtı.

JPMorgan ise tüm suçlamaları reddediyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, davanın dayanaksız olduğu belirtilirken, yalnızca “hukuki veya düzenleyici risk” taşıyan müşterilerle çalışmama hakkının kullanıldığı savunuluyor.