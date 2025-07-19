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Ekonomi
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 | Selahattin Demirel

Trump'tan kripto paralarla ilgili kritik imza! GENIUS tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'tan kripto paralarla ilgili önemli bir hamle geldi. "GENIUS" tasarısını imzalayan Trump, sabitcoin piyasasının düzenlenmesinde önemli bir aşama kaydedilmesini sağladı.

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Trump'tan kripto paralarla ilgili kritik imza! GENIUS tasarısını onayladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 00:44

, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde, "dönüm noktası" niteliğindeki GENIUS'ı imzalayarak küresel teknolojisinde Amerikan hakimiyetini güçlendirmek için dev bir adım atacaklarını söyledi.

Yıllardır kripto topluluğunun yok sayıldığını ifade eden Trump, ancak bugün atacağı imzanın kripto sektörü için bir "onaylama" olduğuna dikkati çekti.

KRİPTO SEKTÖRÜNE TEŞEKKÜR

Trump, kripto varlıkların herhangi bir hisseden daha hızlı yükseldiğini vurgulayarak ABD'nin "inanılmaz gücüne" katkıda bulunduğu için kripto sektörüne teşekkür etti.

Kripto sektörünün için de ülke için de "iyi bir şey" olduğunu savunan Trump, bu yüzden sektörü desteklediğini belirtti.

Trump'tan kripto paralarla ilgili kritik imza! GENIUS tasarısını onayladı

"FİNANSAL TEKNOLOJİDE EN BÜYÜK DEVRİM"

Sektörün, daha önce "(Joe) Biden yönetiminin amansız saldırısı altında" olduğunu öne süren Trump, kripto ve 'e karşı yürütülen "kanunsuz operasyonu" sona erdirdiğini ifade etti.

Trump, "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapacağımıza söz verdim ve bunu yaptık." diyerek kendi yönetimi altında sektörün daha da ileriye gideceğini söyledi.

GENIUS'ın dolar destekli sabitcoinler için açık ve basit bir düzenleyici çerçeve oluşturduğunu dile getiren Trump, "Bu belki de internetin doğuşundan bu yana finansal teknolojide yaşanan en büyük devrim olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan kripto paralarla ilgili kritik imza! GENIUS tasarısını onayladı

Trump, ödeme ve para transferlerinin maliyetli olduğuna ve çok zaman aldığına işaret ederek, bu düzenleme kapsamında sistemin 21. yüzyıl teknolojisine uyumlu hale geleceğini söyledi.

GENIUS'ın bankalara, işletmelere ve finans kurumlarına ABD doları, hazine bonosu ve diğer nakit eş değerleriyle birebir desteklenen kripto varlıkları ihraç etmeleri için bir çerçeve sunacağını kaydeden Trump, "Doları gerçekten güçlendiriyor ve dolara büyük bir önem kazandırıyor." dedi.

Trump, düzenlemenin ABD Hazine tahvillerine olan talebi artıracağını, faiz oranlarını düşüreceğini ve doların gelecek nesiller boyunca dünyanın rezerv para birimi olma statüsünü güvence altına alacağını dile getirdi.

"DOLARIN DÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesinin "dünya savaşını kaybetmek" gibi olacağını söyleyen Trump, "Kimsenin bizimle oyun oynamasına izin veremeyiz. Bu yüzden BRICS gerçekten anlamlı bir şekilde bir araya gelirse, bu çok hızlı bir şekilde sona erecek." ifadesini kullandı.

Trump'tan kripto paralarla ilgili kritik imza! GENIUS tasarısını onayladı

Trump, BRICS ülkelerini, "doların hakimiyetini ele geçirme" çabaları dolayısıyla tarife getirmekle tehdit ettiğini anımsattı.

Doların düşmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Eğer akıllı bir başkan varsa, doların düşmesine asla izin vermezsiniz. Eğer sonuncusu gibi bir aptal varsa, bu olabilir. Eğer ona doların düşüşünü sorsaydınız, hiçbir fikri olmazdı. Ama bunun bir daha olmasına izin veremeyiz." dedi.

Trump, ABD'de bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) oluşturulmasına izin vermeyeceğine dair sözüne de bağlı olduğunu ifade ederek, yakında buna ilişkin yasa tasarısını da imzalayacağını dile getirdi.

Başkan Trump, "Bugünkü imzayla birlikte kripto ve kripto endüstrisinin geleceği ile ABD doları her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha iyi olacak." diye konuştu.

"GÖNDERDİĞİM MEKTUPLAR BİR ANLAŞMA"

Gönderdiği tarife mektuplarının "ticaret anlaşması" olduğunu söyleyen Trump, "Ben 'Yüzde 35 ya da yüzde 40 gümrük vergisi ödüyorsunuz.' diyen kağıtları gönderdiğimde bu bir anlaşmadır. Sonra arayıp ülkelerini ticarete açmak gibi biraz daha farklı bir anlaşma yapıp yapamayacaklarını soruyorlar." dedi.

Trump'tan kripto paralarla ilgili kritik imza! GENIUS tasarısını onayladı

Trump, iyi gittiklerini ve yakında açıklayacakları "büyük" anlaşmalar olabileceğini söyledi. Konuşmasının ardından Trump, kısaca "GENIUS" olarak adlandırılan, ABD Sabitcoinleri İçin Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Tasarısı'nı imzalayarak yasalaştırdı.

GENIUS İLE NE AMAÇLANIYOR?

Söz konusu tasarı, geçen ay Senato'da hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kongre üyelerinin desteğiyle 30'a karşı 68 oyla kabul edilmişti.

Tasarı, dün yapılan oylamada da 122 "hayır"a karşı 308 "evet" oyuyla Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. Cumhuriyetçi 12 temsilcinin karşı çıktığı tasarıya, 102 Demokrat temsilci lehte oy vermişti.

Tasarı, dolar destekli sabitcoinler için federal bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı ve sabitcoin piyasasının şeffaflığı ile hesap verebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

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#Ekonomi
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