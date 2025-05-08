Trump'tan şok yorum! 'Aptal ama seviyorum'

ABD Merkez Bankası FED, faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 4,25–4,50 aralığında sabit tuttuğunu açıklamıştı. Bu, Fed'in faiz oranlarını üçüncü kez üst üste değiştirmemesi anlamına geldi. ABD Başkanı Donald Trump, faiz kararından sonra FED Başkanı Jerome Powell’ı sert bir üslupla eleştirdi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, Powell’ı “hiçbir fikri olmayan bir aptal” olarak nitelendirirken ironik bir şekilde “Bunun dışında onu çok seviyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutma kararı sonrası Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, Powell’ı “hiçbir fikri olmayan bir aptal” sözleriyle hedef aldı.



Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“'ÇOK GEÇ' Jerome Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler (bakkaliye ve 'yumurta') düştü, neredeyse ENFLASYON YOK, Tarife parası ABD’ye akıyor – ÇOK GEÇ’İN TAM TERSİ! KEYFİNİ ÇIKARIN!”