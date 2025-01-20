Trump'tan sonra eşi Melania da kendi kripto parasını çıkardı! Trump ve ortaklarının payı 38 milyar doları aştı

20 Ocak 2025 14:27 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:00

Donald Trump'ın yeni kripto para birimi Trump tokenın fiyatı pazar günü fırladı. Pazar günü, yeni first lady Melania Trump da MELANIA adını verdiği kendi kripto para birimini çıkardı. ABD'li seçilmiş başkan ve ekibinin elindeki kripto para miktarının değeri artık 38 milyar doları aştı.

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Dolar fiyatında Trump etkisi: Dolar TL tüm zamanların zirvesinde! En yüksek beklenti belli oldu

Başlangıçta kripto paralara karşı çıkan Trump​, 2024 başkanlık kampanyası sırasında sert bir dönüş yaparak bu kavramın savunucusu oldu ve özellikle düzenlemeleri gevşeterek sektörü geliştirme sözü vermişti. Geçtiğimiz gün kripto para​ piyasasındaki yatırımcılar bir şokla güne uyandı. Amerikan başkanı Donald Trump kendi tokenını açıkladı ve kendi kişisel resmi sosyal medya hesabından Trump destekçilerine Trump tokenının çıktığını ifade etti. Trump ve yandaşlarının elinde bulunan 800 milyon adet meme coin'in değeri yaklaşık 38,4 milyar dolara ulaştı.

TRUMP TOKENIN FİYATI PAZAR GÜNÜ FIRLADI

Trump, cumartesi günü Truth Social​ platformu ve X'te yaptığı paylaşımda, kendii meme coinini tanıttı. Donald Trump'ın ardından, eşi Melania Trump da kendi kripto parasını satışa çıkardı.

Trump ve token'ın lansmanını yöneten şirket Fight Fight Fight LLC, ilk meme coin'lerden ne kadar kazandığına dair ayrıntı vermedi. Coin'in resmi sitesinde 200 milyon adet meme coin'in basıldığı belirtilirken, Fight Fight Fight'ın önümüzdeki üç yıl içerisinde 800 milyon adet daha ekleneceği belirtildi.

Pazar günü saat 19:30'da meme coin'in değeri yaklaşık 48 dolardı ve TRUMP'ın tokenın piyasa değeri yaklaşık 9,6 milyar dolara ulaştı. Trump ve yandaşlarının elinde bulunan 800 milyon adet meme coin'in değeri yaklaşık 38,4 milyar dolar oldu.

MELANİA COİN DE ÇIKTI

Pazar günü, yeni first lady Melania Trump, MELANIA coin adını verdiği kendi kripto para birimini çıkardı. Piyasalar Trump Ailesi'nin kripto para konusunda yeni markaları da hizmete sokacağını belirtti.

Trump Coin, 46,06 dolardan işlem görüyor ve 3 günde milyarlarca dolar piyasaya değerine ulaştı. Melania Meme isimli kripto para şu ana kadar yüzde 41 değer kazanırken, toplam piyasa değeri de saat 08.30 itibarıyla 1,7 milyar doları aştı.

Trump'ta yaşanan düşüşün Melania Meme'nin çıkış saatine denk gelmesi ise dikkat çekti.