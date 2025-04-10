Trump’tan sürpriz hamle: ABD-Çin ticaret savaşında yeni perde! Kripto para piyasası fırladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel ticaret politikalarına yönelik yaptığı yeni açıklamaları, kripto para piyasalarında pozitif bir hava estirdi. Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik, bu açıklamaların dijital varlık piyasasında nasıl bir etkisi olacağını ve ilerleyen süreçte piyasalarda nasıl yankı bulacağını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla küresel ticaret politikalarında yeni bir dönüm noktasına işaret eden kararlarını kamuoyuna duyurdu. Trump, bazı ülkelere yönelik uygulanması beklenen yeni gümrük tarifelerinin 90 gün süreyle erteleneceğini açıkladı. Bu karar, ticaret savaşları endişesiyle sarsılan piyasalarda geçici bir rahatlamaya neden oldu.

Trump, yaptığı açıklamada bu ertelemenin "geçici bir uzlaşma" olmadığını vurguladı. Erteleme süresi boyunca ilgili ülkelerle kritik başlıklarda müzakereler yürütüleceğini belirten Trump, gümrük vergilerinin bu süre zarfında yüzde 10 oranında uygulanacağını ifade etti. Bu oran, daha sert bir vergi politikası bekleyen piyasalar için kısmi bir yumuşama anlamına geliyor.



ÇİN'E AYRI MUAMELE

Trump’ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise Çin’e yönelik vergiler oldu. Başkan, Çin’e uygulanacak tarifelerin %25'e yükseltileceğini ve bu kararın derhal yürürlüğe girmesini istediğini duyurdu. Bu durum, Çin ile ABD arasında devam eden ticaret geriliminin önümüzdeki dönemde yeniden tırmanabileceği şeklinde yorumlandı.

PİYASALARIN TEPKİSİ VE KRİPTO YANSIMALARI

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Bilmedikleriniz programında konuşan Kripto Para Piyasaları Uzmanı Helin Çelik, Trump’ın açıklamalarının piyasalarda nasıl yankı bulduğunu değerlendirdi. Çelik, tarife ertelemesi kararının ardından kripto para piyasalarında kısa vadeli bir yükseliş yaşandığını, Bitcoin’in 84.000 dolar seviyesini test ettiğini belirtti. Ancak bu yükselişin ardından kâr realizasyonlarının başladığına dikkat çekti.



Fed'in faiz politikasıyla ilgili beklentilere de değinen Çelik, erteleme kararından önce Mayıs ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalinin yüzde 60’lara çıktığını, ancak erteleme sonrası bu beklentinin yerini faizlerin sabit kalacağı öngörüsüne bıraktığını aktardı. Çelik, "Bu ortamda Fed Başkanı Powell’ın stagflasyon ile enflasyon arasında dikkatli adımlar atması gerekecek" ifadelerini kullandı.

KRİPTO DÜZENLEMELERİNDE YUMUŞAMA SİNYALİ

ABD’de kripto piyasaları açısından olumlu sayılabilecek bir diğer gelişme ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndaki (SEC) görev değişikliği oldu. Kripto dostu olarak bilinen Paul Atkins’in başkan olarak görevlendirilmesi, piyasalarda olumlu karşılandı. Atkins’in, SEC’in kripto para birimlerine yönelik sert tavrını yumuşatması ve devam eden davaları sonlandırması bekleniyor.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Tüm bu gelişmelerin kripto para piyasaları üzerindeki etkilerini değerlendiren Çelik, yatırımcıların halen temkinli bir bekleyiş içinde olduğunu vurguladı. Altcoin piyasasında ciddi kayıplar yaşandığını ve yatırımcıların büyük dalgalanmalardan etkilendiğini belirtti. "Küresel piyasalardaki kaotik ortam, kripto varlıkların temelini zorluyor. Bu noktada yalnızca düzenleyici adımlar değil, aynı zamanda jeopolitik ve ekonomik istikrar da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.