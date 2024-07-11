TÜBİTAK, 1072 öğrenciye staj imkanı verecek! Başvurular kariyer kapısı üzerinden yapılacak

11 Temmuz 2024 17:02 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:01

Bakan Fatih Kacır açıkladı BYD'yi Türkiye'ye TOGG getirdi! 'En önemli referansımız oldu.'

Bakan Fatih Kacır açıkladı BYD'yi Türkiye'ye TOGG getirdi! 'En önemli referansımız oldu.'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın TÜBİTAK staj paylaşımı milyonlarca öğrenciyi heyecanlandırdı. 2023 yılında TÜBİTAK Başkanlığı ve bağlı Enstitülerde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı himayelerinde yürütülen Ulusal Staj Programı (USP) kapsamında toplamda 834 öğrenci stajyer olarak görev almıştı. Bu sene sayı arttı. TÜBİTAK, Ulusal Staj Programı kapsamında tam 1072 öğrenciye staj imkanı verecek.

TÜBİTAK'TAN 1072 ÖĞRENCİYE STAJ FIRSATI

Milli Teknoloji Hamlesi'nde öğrencilerin TÜBİTAK Staj Programında yetişmeye devam ediyor. 2024 yılında USP kapsamında 838, Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumları aracılığıyla temin edilen Uzun Dönemli Staj kapsamında 44, İşletmede Mesleki Eğitim bünyesinde 190 olmak üzere toplamda 1072 stajyer öğrenci alıanacak.

TÜBİTAK STAJINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Stajyer alımları 8 Mayıs 2024 tarihinde açıldı ve hala devam ediyor.

Staj programına kariyerkapisi.cbiko.gov.tr sistemi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.