TÜBİTAK 29 personel alıyor! İş başvurularının en son tarihi belli oldu

03 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:11

TCDD 109 personel alacak: TCDD işçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu

TCDD 109 personel alacak: TCDD işçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu

PTT personel alımıyla 10 bin işçiyi istihdam edecek! Şartları ve detayları belli oldu

PTT personel alımıyla 10 bin işçiyi istihdam edecek! Şartları ve detayları belli oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 29 personel istihdam edeceğini duyurdu. Personel alımı başvuru şartları merak edildi.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere teknik ve destek personeli ile AR-GE destek teknisyenlerinden oluşan personel alımı yapılacak.

BAŞVURUCU SÜRECİ

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

İŞ BAŞVURULARIN TARİHİ BELLİ OLDU

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 24 Eylül'e kadar yapılabilecek. Alınacak 29 personel TÜBİTAK'ın Gebze'deki biriminde görevlendirilecek.