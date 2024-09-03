TÜBİTAK 29 personel alıyor! İş başvurularının en son tarihi belli oldu
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:11
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 29 personel istihdam ediyor. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre başvuru için gerekli koşullar (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak. Başvuruların son tarihi de belli oldu.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 29 personel istihdam edeceğini duyurdu. Personel alımı başvuru şartları merak edildi.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere teknik ve destek personeli ile AR-GE destek teknisyenlerinden oluşan personel alımı yapılacak.
BAŞVURUCU SÜRECİ
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.
İŞ BAŞVURULARIN TARİHİ BELLİ OLDU
İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 24 Eylül'e kadar yapılabilecek. Alınacak 29 personel TÜBİTAK'ın Gebze'deki biriminde görevlendirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı