TÜBİTAK’tan geri ödemesiz yatırım desteği! Girişimcilere 900 bin lira ödeme yapılacak

21 May 2024 17:36 - Güncelleme : 21 May 2024 17:38

Emekli, yaşlı, şehit yakını, gaziler ve engelliler için toplu ulaşım adımı! Destek ödemesi artırıldı

Emekli, yaşlı, şehit yakını, gaziler ve engelliler için toplu ulaşım adımı! Destek ödemesi artırıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), ASELSAN ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi işbirliğinde yürütülen BİGG GARAJ programı kapsamında girişimci adaylarına 900 bin lira yatırım desteği verilecek.

ÇAĞRI YAPILDI, BİGG GARAJ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

TOBB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK 1812 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) 2024 yılı ikinci çağrısı kapsamında, 3 kurumun işbirliğiyle BİGG GARAJ programı yürütülüyor.

Program çerçevesinde, TÜBİTAK'ın girişimci adayları için verdiği 900 bin lira sermaye desteği için başvurular, internet üzerinden alınmaya başlandı.

GERİ ÖDEMESİZ DESTEK VERİLECEK

Akıllı ulaşım ve üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan, AR-GE, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları programa başvuru yapabilecekler.

Destek tutarı, başvurusu kabul edilenlere geri ödemesiz olarak verilecek. Tutar, TÜBİTAK BİGG Fonu ile yüzde 3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacak.

EĞİTİM VE MENTÖRLÜK ÜCRETSİZ SAĞLANACAK

Ayrıca, teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentörlük destekleri BİGG GARAJ proje ortakları ve destek kuruluşlarınca ücretsiz sağlanacak.

BUGÜNE KADAR 18 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE HİBE SAĞLANDI

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisinin, 2015'ten bugüne kadar BİGG GARAJ programı kapsamında, 20'den fazla ilde ve çevrim içi olarak gerçekleştirdiği girişimcilik eğitimlerine 1200, mentörlük programına ise 600'den fazla girişimci katıldı.

Programla, 90'ın üzerinde ekip 18 milyon liranın üzerinde geri ödemesiz hibe almaya hak kazandı.