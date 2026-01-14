TÜİK 2026 Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanır?

2026 yılının ilk enflasyon verileri, Türkiye ekonomisinin yeni yıldaki yönünü ortaya koyacak.

Enflasyon oranları, hem vatandaşların alım kapasitesi hem de kira artış oranları açısından yakından izleniyor.

Bir önceki aya ilişkin rakamlar, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü duyuruldu.

Buna göre enflasyon, aralık ayında aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak kaydedildi.

TÜİK OCAK ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bildirimine göre, 2026 Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat Salı günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak.

Böylece yılın ilk enflasyon tablosu netleşmiş olacak.