Ekonomi
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TÜİK 2026 Şubat ayı enflasyon oranları! Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ekonomi gündeminde gözler bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan 2026 Şubat ayı enflasyonuna çevrildi. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların merakla beklediği 2026 Şubat ayı enflasyon rakamları bugün netlik kazanıyor. AA Finans'ın beklenti anketi sonuçları da yayımlandı. 2026 Şubat ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte 2026 Mart ayı kira artış oranı da kesinleşecek. Vatandaşlar tarafından TÜİK 2026 Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

TÜİK 2026 Şubat ayı enflasyon oranları! Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Haber Merkezi
03.03.2026
03.03.2026
2026 ayı oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte enflasyon verilerine ilişkin veriler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TÜİK tarafından her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ise kira artış oranları da belli oluyor. 2026 yılının ikinci enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanacak. Birçok kesimden vatandaşı ilgilendiren 2026 Şubat ayı enflasyon rakamlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı ise gündem oldu.

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 Şubat ayı enflasyon rakamları bugün (3 Mart 2026 Salı) saat 10.00'da açıklanacak. TÜİK tarafından Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %2,67 olarak açıklanmıştı. Yıllık enflasyon ise TÜFE'de Yüzde 30,65, Yİ-ÜFE'de Yüzde 27,17 olmuştu.

TÜİK 2026 Şubat ayı enflasyon oranları! Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKONOMİSTLERİN ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın TÜİK tarafından bugün açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 33 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayında enflasyon beklentileri 2,30 ile 3,39 arasında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı ortalama beklentisi ise 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyon, şubat ayında yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise şubat ayı itibarıyla 24,16 oldu.

