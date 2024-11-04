TÜİK açıkladı: 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Emekli ve memur zammı ortaya çıktı

04 Kasım 2024 10:10 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:44

TÜİK merakla beklenen ekim ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ayı enflasyon rakamlarını da içine alan 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Son açıklanan ekim enflasyonu ile birlikte emekli ve memur zammında tablo netleşti. Milyonlarca emekli ve memur ocak ayında yapılacak 2025 yılının ilk zammını bekliyor. İşte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin hak ettiği zam oranı.

Memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olmak üzere milyonlarca vatandaşın gözü ocak ayına çevrildi. Emekliler ve memurlar maaşlarında yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve temmuz aylarında yapılan artış oranlarını ise enflasyon belirliyor. Ekim enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon oranı %31,71 oldu. Bu 4 aylık enflasyon farkı ve maaş artış oranlarını belirleyecek. İşte emekli ve memurun alacağı zam.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI ORTAYA ÇIKTI

TÜFE'deki değişim 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAMMI BELLİ OLDU

Son günlerde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 4 aylık enflasyon farkı, emekli ve memur maaş zamlarını belirleyecek. TÜİK’in ekim ayı enflasyon rakamları ile oran netlik kazandı. Yılın onuncu enflasyon verisi açıklandı.

Eylül ayında açıklanan enflasyon oranı yüzde 49,38, aylık enflasyon ise yüzde 2,97 olmuştu. Bu 3 aylık eflasyon ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8,92’lik zammı cebine koydu.

EMEKLİ YÜZDE 12,03 ZAMMI HAK ETTİ

Yeni açıklanan ekim ayı enflasyonu ile birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 12,03 oldu.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammından kaynaklı olarak henüz enflasyon farkını bilmiyor.

GERİYE 2 AYLIK VERİ KALDI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

3 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece yeni zamlı emekli maaşı, memur maaşları ve en düşük memur ve emekli maaşı rakamları belli olacak. Ancak milyonların önünde 2 tane veri daha var. Kasım ve aralık ayı enflasyon verileri ile tablo ortaya çıkacak.

EK ZAM BEKLENTİSİ ARTTI

4A, 4B,4C SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşı zammı ile memur zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Emekliler ve memurlar için temmuz ayında TBMM’den çıkartılan yasalarla ek zam imkanı tanınmıştı. Gelen enflasyon oranları ile birlikte ocak ayı için ek zam beklentileri yükseldi.