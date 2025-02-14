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Ekonomi
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 | İrem Çınar

TÜİK açıkladı! Aralıkta ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2024 yılı aralıkta ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Aralıkta ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe azalırken; inşaat ve ticaret-hizmet sektöründe artış gösterdi.

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TÜİK açıkladı! Aralıkta ücretli çalışan sayısı arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 10:49

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Aralık 2023'te 15 milyon 244 bin 39 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,2 artışla 15 milyon 582 bin 255 kişiye yükseldi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI EN ÇOK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ARTTI

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2024'te, bir önceki aya göre değişmedi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi ve inşaat sektörlerinde yüzde 0,1 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe ise değişim görülmedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de kaç çalışan var?
10 Şubat 2025 tarihinde açıklanan işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2024 yılı Aralık ayında yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 718 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 49,5 oldu.
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#Ekonomi
#Ekonomi
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