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 | Kübra Çelepi

TÜİK açıkladı: Evliler mi daha mutlu bekarlar mı? işte mutluluğun formülü

Türkiye’de mutluluk oranı geriledi. TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2023 yılında yüzde 52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. Gelen sonuçlara göre mutluluğun formülü aile ve sağlık olarak ortaya çıktı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 10:30

Halkın yarısı artık mutlu değil. TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2024 verilerini açıkladı. Türkiye'nin artık sadece yüzde 49,6'sı mutlu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023 yılında %13,7 iken 2024 yılında 0,8 puan artarak %14,5 olarak gerçekleşti. Peki, evliler mi bekarlar mı daha mutlu? İşte 2024'ün mutluluk tablosu.

TÜRKİYE'DE KADINLAR DAHA MUTLU

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2023 yılında %50,3 iken 2024 yılında %46,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2023 yılında %55,1 iken 2024 yılında %52,3 oldu.

BEKARLARIN MUTLULUK ORANI DAHA DÜŞÜK ÇIKTI

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2024 yılında %52,5 iken evli olmayanlarda bu oran, %44,0 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %49,5'inin, evli kadınların ise %55,4'ünün mutlu olduğu gözlendi.

GENÇLER DAHA UMUTLU, ORTA YAŞ KRİZ İÇİNDE

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 25-34 yaş grubunda 2023 yılında %50,7 iken 2024 yılında 0,3 puan artış ile %51,0 oldu.

Mutluluk oranı 25-34 yaş grubu haricinde diğer tüm gruplarda azaldı. Mutluluk oranının en fazla azaldığı yaş grubu 7,1 puan azalış ile 45-54 yaş grubunda oldu. Bu yaş grubunda 2023 yılında %53,6 olan mutluluk oranı 2024 yılında %46,5 oldu. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,2 puan azalarak %47,5 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2023 yılında %56,0 iken 2024 yılında 1,9 puan azalarak %54,1 oldu.

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ AİLE VE SAĞLIK

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2024 yılında %72,9 olurken bunu sırasıyla; %13,2 ile çocukları, %4,2 ile kendisi, %3,4 ile eşi, %3,0 ile annesi/babası ve %1,9 ile torunları takip etti. Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2024 yılında %68,3 olurken bunu sırasıyla; %14,4 ile sevgi, %8,9 ile başarı, %6,4 ile para ve %1,8 ile iş takip etti.

HER 100 KİŞİDEN 64'Ü GELECEĞİNDEN UMUTLU

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2024 yılında %64,3 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı %63,6 iken kadınlarda bu oran %64,9 oldu.

YAŞAM MEMNUNİYETİ 5,7’DE TAKILI KALDI

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile; hiç memnun olmayanlar için "0", çok memnun olanlar için "10" arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023 ve 2024 yıllarında 5,7 olarak hesaplandı. Erkeklerde 2023 yılında 5,6 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 0,1 puan artış ile 5,7 olurken kadınlarda 2023 yılında 5,8 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 0,1 azalış ile 2024 yılında 5,7 oldu.

EN ÇOK ASAYİŞ HİZMETLERİ BEĞENİLDİ

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde;

2024 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %72,1 olurken bunu sırasıyla %67,4 ile ulaştırma, %63,2 ile sağlık, %58,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %55,9 ile adli ve %53,5 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNLARI AÇIKLANDI

Ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı oldu. Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2024 yılında hayat pahalılığı %29,2 ile ilk sırada yer alırken %15,7 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk %14,0 ile üçüncü sırada yer aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türk halkı olarak bizi en çok kim mutlu ediyor?
Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2022 yılında %67,6 olurken bunu sırasıyla; %16,3 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,8 ile anne/baba ve %1,9 ile torunlar takip etti.
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