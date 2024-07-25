TÜİK açıkladı! Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi temmuzda azaldı.
TÜİK Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Temmuz 2024 verilerini yayımladı. Sektörel güven endeksleri Temmuz'da düştü.
GÜVEN ENDEKSİ TEMMUZDA AZALDI
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre;
Hizmet sektöründe %1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,5 oranında azalarak 107,1 değerini, inşaat sektöründe %0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.
Hizmet sektöründe temmuzda geçen aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,9, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,6 azaldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 1,2 yükseldi.
Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 6,2 düştü. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,2, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,8 arttı.
İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,9 azaldı.