TÜİK açıkladı: Haziran ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" (H-ÜFE) verilerini yayımladı. H-ÜFE 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,72 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,79 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,24, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,89, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,99, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 37,07, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 49,68, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 42,15 artış gerçekleşti.

H-ÜFE AYLIK ARTIŞ ORANLARI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,44, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,3, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,28, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,62, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,14 artış gerçekleşti.

H-ÜFE 2025 yılı mayıs ayında ise yıllık yüzde 38,16, aylık ise yüzde 2,37 oranında artmıştı.