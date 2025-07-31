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Ekonomi
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 | İrem Çınar

TÜİK açıkladı: Haziran ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu!

TÜİK, haziran ayına ait hizmet üretici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE yıllık yüzde 37,40, aylık baz da ise 4,72 arttı. Öte yandan bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,24, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,89 artış görüldü.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:27

İstatistik Kurumu () haziran ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi" (H-ÜFE) verilerini yayımladı. H-ÜFE 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,72 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,79 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Haziran ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu!
TÜİK açıkladı: Haziran ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu!

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,24, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,89, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,99, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 37,07, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 49,68, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 42,15 artış gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Haziran ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu!
TÜİK açıkladı: Haziran ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu!

H-ÜFE AYLIK ARTIŞ ORANLARI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,44, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,3, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,28, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,62, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,14 artış gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Haziran ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu!
TÜİK açıkladı: Haziran ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu!

H-ÜFE 2025 yılı mayıs ayında ise yıllık yüzde 38,16, aylık ise yüzde 2,37 oranında artmıştı.

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ETİKETLER
#türkiye
#tüik
#fiyatları
#Enflasyon
#Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
#H-üfe
#Ekonomi
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