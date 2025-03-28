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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

TÜİK açıkladı! Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Şubat 2025'te yıllık yüzde 39,81, aylık yüzde 2,48 arttı. En yüksek artışları mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler (yüzde 54,47), konaklama ve yiyecek hizmetleri (yüzde 44,96) ve bilgi ve iletişim hizmetleri (yüzde 48,90) kategorilerinde kaydedildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 10:41

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2025 verileri TÜİK tarfından açıklandı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık olarak 39,81 aylık olarak yüzde 2,48 arttı.

HİZMET ÜFE YILLIK OLARAK YÜKSELDİ

H-ÜFE 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %59,52 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 30,93 ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %30,93 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %44,96 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %48,90 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %36,46 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %54,47 artış, idari ve destek hizmetlerde %45,46 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,71 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,49 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %6,12 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,01 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %3,85 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,60 artış gerçekleşti.

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