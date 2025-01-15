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TÜİK açıkladı: Hizmet üretim endeksi kasım ayında geriledi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ocak 2025 10:12 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024 dönemine ait Hizmet Üretim Endeksi verilerini duyurdu. Hizmet üretim endeksi kasım ayında azaldı. Yıllık bazdaki artış ise hizmet sektörünün genel olarak büyüdü.

Gelen TÜİK verilerine göre, hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 0,9 arttı. Özellikle sağlık​, eğitim​ ve teknoloji​ hizmetleri, bu artışın sürdürülmesinde önemli rol oynadı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ YILLIK YÜKSELDİ

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %6,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %2,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri %11,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %2,2 arttı.

TÜİK açıkladı: Hizmet üretim endeksi kasım ayında geriledi - 1. Resim

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK OLARAK AZALDI

Hizmet üretim endeksi, 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,9 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %0,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %3,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,2 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,1 azaldı.

TÜİK açıkladı: Hizmet üretim endeksi kasım ayında geriledi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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