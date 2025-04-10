TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksi artarken sanayi üretimi azaldı

Gelen TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,24 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,94 yükseldi. Sanayi üretimi de yıllık olarak yüzde 1,9 azaldı.

TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi, Şubat 2025 verileri ile Sanayi Üretim Endeksi verilerini duyurdu.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK VE YILLIK ARTTI

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,24 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,99 arttı, işçilik endeksi %0,02 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %19,49 arttı, işçilik endeksi %32,38 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,97 arttı, işçilik endeksi %0,23 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %20,43 arttı, işçilik endeksi %31,68 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,59 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,34 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,04 arttı, işçilik endeksi %0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %16,64 arttı, işçilik endeksi %34,97 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK OLARAK AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,6 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,5 arttı.