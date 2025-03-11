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Ekonomi
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 | İrem Çınar

TÜİK açıkladı! İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 26,61 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 26,61 arttı, aylık yüzde 9,10 arttı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 13:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,10 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,61 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 23,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 34,37 arttı.

BİNA İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ BELLİ OLDU

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 9,39 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,91 arttı, işçilik endeksi yüzde 24,14 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 33,76 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN RAKAMLAR AÇIKLANDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,14 arttı, işçilik endeksi yüzde 21,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,67 arttı, işçilik endeksi yüzde 36,65 arttı.

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#inşaat sektörü
#inşaat
#inşaat maliyet endeksi
#inşaat maliyetleri
#Ekonomi
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