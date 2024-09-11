TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri yükseliyor! Konut fiyatlarına yansıyabilir

11 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:31

TÜİK inşaat maliyet endeksi temmuz verilerini duyurdu. İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,91 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 yükseldi. Uzmanlar, artan maliyetlerin konut fiyatlarını yükseltebileceğini öngörüyor. Maliyetlerdeki artış, fiyatlara yansıyarak yükselişi tetikleyebilir.

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TÜİK inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyetleri aylık ve yıllık arttı. Maliyetlerdeki artışın konut fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YÜKSELDİ

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,91 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre 46,35 yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,12 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,49 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ DE ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 46,78 arttı, aylık yüzde 1,53 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,47 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %38,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 62,18 arttı.

KONUT FİYATLARI ARTACAK MI?

İnşaat maliyetleri dolar bazlı olarak yükseliş yaşıyor. Uzmanlar maliyetlerdeki yükselişin konut fiyatlarını artıracağı kanısında.

1990’lı yıllarda inşaat malzemeleri Alman Markı’na endeksli yükseliyordu. Mark yükseldikçe inşaat malzemelerinin fiyatı da artardı.

Pandemi ile birlikte inşaat malzemeleri döviz endeksli ilerliyor.