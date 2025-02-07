TÜİK açıkladı! İşte güncel İstanbul nüfusu: Tam 131 ülkeden daha kalabalık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) 2024 yılı verilerine göre, İstanbul nüfusu geçen yıl 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 olarak kayıtlara geçti. Megakent, toplam Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındırıyor. Bu oranın 7,82 milyonunu erkekler, 7,88 milyonunu kadınlar oluşturuyor. İstanbul nüfusu bakımından ise tamı tamına 131 ülkeyi geride bıraktı.
İstanbul'un nüfusu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Belçika (11,7 milyon), Çekya (10,5 milyon), Yunanistan (10,3 milyon), Macaristan (10 milyon), Portekiz (10,2 milyon) ve Avusturya (9 milyon) gibi ülkeleri geride bıraktı. Bunun yanı sıra Ürdün (11,4 milyon), İsrail (9,3 milyon), Tunus (12,6 milyon) ve Azerbaycan (10,5 milyon) gibi ülkeler de İstanbul'un gerisinde kaldı.
İstanbul'un nüfusu, bazı ülkeleri ise neredeyse ikiye katladı. Sırbistan (7,1 milyon), Libya (7 milyon) ve Paraguay (6,9 milyon) gibi ülkelerin nüfusu İstanbul'un yarısı seviyesinde kaldı. UNFPA verilerine göre, İstanbul'un nüfus olarak geçtiği ülkeler arasında Ruanda (14,4 milyon), İsveç (10,7 milyon), Birleşik Arap Emirlikleri (9,6 milyon), Togo (9,3 milyon) ve Sierra Leone (9 milyon) de bulunuyor.
Ruanda – 14,4 milyon
Tunus – 12,6 milyon
Belçika – 11,7 milyon
Ürdün – 11,4 milyon
Küba – 11,2 milyon
İsveç – 10,7 milyon
Azerbaycan – 10,5 milyon
Çekya – 10,5 milyon
Yunanistan – 10,3 milyon
Tacikistan – 10,3 milyon
Portekiz – 10,2 milyon
Macaristan – 10 milyon
Birleşik Arap Emirlikleri – 9,6 milyon
İsrail – 9,3 milyon
Togo – 9,3 milyon
Avusturya – 9 milyon
Sierra Leone – 9 milyon
Sırbistan – 7,1 milyon
Libya – 7 milyon
Paraguay – 6,9 milyon