TÜİK açıkladı! İşte güncel İstanbul nüfusu: Tam 131 ülkeden daha kalabalık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) 2024 yılı verilerine göre, İstanbul nüfusu geçen yıl 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 olarak kayıtlara geçti. Megakent, toplam Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındırıyor. Bu oranın 7,82 milyonunu erkekler, 7,88 milyonunu kadınlar oluşturuyor. İstanbul nüfusu bakımından ise tamı tamına 131 ülkeyi geride bıraktı.

PEK ÇOK AVRUPA ÜLKESİNİ GERİDE BIRAKTI

İstanbul'un nüfusu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Belçika (11,7 milyon), Çekya (10,5 milyon), Yunanistan (10,3 milyon), Macaristan (10 milyon), Portekiz (10,2 milyon) ve Avusturya (9 milyon) gibi ülkeleri geride bıraktı. Bunun yanı sıra Ürdün (11,4 milyon), İsrail (9,3 milyon), Tunus (12,6 milyon) ve Azerbaycan (10,5 milyon) gibi ülkeler de İstanbul'un gerisinde kaldı.

SIRBİSTAN, LİBYA VE PARAGUAY'I KATLADI

İstanbul'un nüfusu, bazı ülkeleri ise neredeyse ikiye katladı. Sırbistan (7,1 milyon), Libya (7 milyon) ve Paraguay (6,9 milyon) gibi ülkelerin nüfusu İstanbul'un yarısı seviyesinde kaldı. UNFPA verilerine göre, İstanbul'un nüfus olarak geçtiği ülkeler arasında Ruanda (14,4 milyon), İsveç (10,7 milyon), Birleşik Arap Emirlikleri (9,6 milyon), Togo (9,3 milyon) ve Sierra Leone (9 milyon) de bulunuyor.

Ruanda – 14,4 milyon

Tunus – 12,6 milyon

Belçika – 11,7 milyon

Ürdün – 11,4 milyon

Küba – 11,2 milyon

İsveç – 10,7 milyon

Azerbaycan – 10,5 milyon

Çekya – 10,5 milyon

Yunanistan – 10,3 milyon

Tacikistan – 10,3 milyon

Portekiz – 10,2 milyon

Macaristan – 10 milyon

Birleşik Arap Emirlikleri – 9,6 milyon

İsrail – 9,3 milyon

Togo – 9,3 milyon

Avusturya – 9 milyon

Sierra Leone – 9 milyon

Sırbistan – 7,1 milyon

Libya – 7 milyon

Paraguay – 6,9 milyon