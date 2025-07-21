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 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: İşte Haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri

YD-ÜFE 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,38 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,17 artış gösterdi.

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TÜİK açıkladı: İşte Haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 10:19

Türkiye İstatistik Kurumu (), Haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,77 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,38 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,17 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: İşte Haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri
TÜİK açıkladı: İşte Haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 28,48 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,36 artış, imalatta yüzde 28,48 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,95 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,19 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89 artış, enerjide yüzde 10,33 artış, sermaye mallarında yüzde 33,30 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: İşte Haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 3,44 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,03 artış, imalatta yüzde 3,44 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,83 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30 artış, enerjide yüzde 9,96 artış, sermaye mallarında yüzde 3,34 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: İşte Haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri
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ETİKETLER
#tüik
#yd-üfe
#İmalat Ürünleri
#Yüksek Enflasyon
#Fiyat Endeksi
#Ekonomi
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