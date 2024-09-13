TÜİK açıkladı: Kümes hayvancılığı verileri belli oldu! Tavuk eti ve tavuk yumurtası üretimi temmuzda arttı

13 Eylül 2024 10:36 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:53

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Tavuk eti üretimi 205 bin 656 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,71 milyar adet olarak gerçekleşti.

Kümes hayvancılığında son durum belli oldu. TÜİK, temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 205 bin 656 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 1,4 yükselişle 1,71 milyar adete çıktı.

TAVUK ETİ VE TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Temmuz 2024 Türkiye Kümes Hayvancılığı verileri geldi.

Buna göre, temmuzda 205 bin 656 ton tavuk eti üretildi. Bir önceki ay 177 bin 740 ton olan tavuk eti üretimi Temmuz ayında %15,7 oranında artarak 205 bin 656 ton oldu.

Tavuk yumurtası üretimi ise 1,71 milyar adet oldu. Bir önceki ay 1 milyar 694 milyon 374 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında %0,7 oranında artarak 1 milyar 706 milyon 295 bin adet oldu.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi %1,4 arttı, kesilen tavuk sayısı %8,4 arttı, tavuk eti üretimi %5,5 arttı, hindi eti üretimi %0,7 arttı.

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi %5,2 arttı, kesilen tavuk sayısı %6,5 arttı, tavuk eti üretimi %5,6 arttı, hindi eti üretimi %20,1 arttı.