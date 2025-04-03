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Ekonomi
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 | İrem Çınar

TÜİK açıkladı! Mart ayının zam şampiyonu belli oldu

TÜİK mart ayının zam şampiyonunu açıkladı. Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 42,1 ile patates oldu. Hava yolu taşımacılığı ise yüzde 18,13 ucuzladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 11:12

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile patateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan başlık yüzde 18,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı olarak belirlendi.

TÜİK açıkladı! Mart ayının zam şampiyonu belli oldu

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patatesteki fiyat artışını, yüzde 23,85 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 22,82 ile şans oyunları izledi.
Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,9 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,21 ile taze meyveler, yüzde 10,85 ile sigaralar ve yüzde 10,73 ile kahvaltılık tahıl ürünleri yer aldı.

TÜİK açıkladı! Mart ayının zam şampiyonu belli oldu

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜNLER

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,28 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,76 ile çocuk giyim, yüzde 4,57 ile kadın giyim, yüzde 2,74 ile tereyağı izledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mart ayının zam şampiyonu hangi ürün?
Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 42,1 ile patates oldu.
ETİKETLER
#tüik
#türkiye istatistik kurumu (tüik)
#patates
#zam şampiyonu
#yolcu taşımacılığı
#Ekonomi
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