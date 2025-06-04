TÜİK açıkladı! Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları mayısta aylık yüzde 2 arttı. Nisan ayında aylık artış yüzde 2,65 oranında gerçekleşmişti.

TÜFE YÜZDE 2,9 ARTTI

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri,enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B Endeksi) mayısta aylık yüzde 2,09 yükseliş görüldü.

Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri vealtınhariç TÜFE (C Endeksi) ise mayısta aylık yüzde 2,25 artış kaydetti.