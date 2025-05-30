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 | İrem Çınar

TÜİK açıkladı: Nisan ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin hizmet üretici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 4,24, yıllık ise yüzde 37,15 arttı.

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TÜİK açıkladı: Nisan ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 10:59

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin hizmet üretici enflasyonu (H-ÜFE) verilerini açıkladı. H-ÜFE 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,91 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Nisan ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu
TÜİK açıkladı: Nisan ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 31,28 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,28, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 41,47, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 43,04, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,74, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 41,73,, idari ve destek hizmetlerde yüzde41,82 artış gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Nisan ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu
TÜİK açıkladı: Nisan ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 4,30 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,30, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,55, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,77 artış gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Nisan ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu
TÜİK açıkladı: Nisan ayı hizmet üretici enflasyonu belli oldu
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