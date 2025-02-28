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 | İrem Çınar

TÜİK açıkladı! Ocak ayı işsizlik rakamları belli oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 10:33

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,2

İstihdam edilenlerin sayısı, ocak ayında bir önceki aya göre 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 49,2'ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4 iken kadınlarda yüzde 32,3 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM GERİLEDİ

İşgücü katılma oranı ocak ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi azalarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI AZALDI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,9'a düştü. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

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#Ekonomi
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