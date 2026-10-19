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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:44

TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre tarımsal girdi fiyat endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 30,28, aylık bazda ise yüzde 3,41 artış gösterdi. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,14 ile 'enerji ve yağlayıcılar' grubunda yaşandı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 10:44

Türkiye İstatistik Kurumu (), ayına ilişkin () verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,41 artış kaydetti. Endeks, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,15, Ağustos 2025'e göre yüzde 30,28 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 yükseldi.

TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu

ANA GRUPLARDAKİ DEĞİŞİM

Bir önceki aya göre ana gruplardaki değişim oranları şöyle gerçekleşti:

  • Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi: Aylık yüzde 3,77 artış
  • Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi: Aylık yüzde 1,17 artış

Geçen yılın aynı ayına göre ise:

  • Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi: Yıllık yüzde 31,63 artış
  • Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi: Yıllık yüzde 22,16 artış
TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu

ALT GRUPLARDA EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİDE

Yıllık ve aylık bazda alt gruplardaki fiyat değişimleri dikkat çekti.

Yıllık bazda değişimler:

  • En az artış gösteren alt gruplar:
    • Malzemeler (%21,16)
    • Tarımsal ilaçlar (%22,59)
  • En yüksek artış gösteren alt gruplar:
    • Enerji ve yağlayıcılar (%43,14)
    • Tohum ve dikim materyali (%31,19)

Aylık bazda değişimler:

  • En az artış gösteren alt grup: Gübre ve toprak geliştiriciler (%0,59)
  • En yüksek artış gösteren alt grup: Enerji ve yağlayıcılar (%9,58)

 

ETİKETLER
#ağustos
#enerji
#TÜİK
#tarımsal girdi fiyat endeksi
#tarım-gfe
#Ekonomi
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