TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,41 artış kaydetti. Endeks, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,15, Ağustos 2025'e göre yüzde 30,28 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 yükseldi.

ANA GRUPLARDAKİ DEĞİŞİM

Bir önceki aya göre ana gruplardaki değişim oranları şöyle gerçekleşti:

Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi: Aylık yüzde 3,77 artış

Aylık yüzde 3,77 artış Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi: Aylık yüzde 1,17 artış

Geçen yılın aynı ayına göre ise:

Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi: Yıllık yüzde 31,63 artış

Yıllık yüzde 31,63 artış Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi: Yıllık yüzde 22,16 artış

ALT GRUPLARDA EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİDE

Yıllık ve aylık bazda alt gruplardaki fiyat değişimleri dikkat çekti.

Yıllık bazda değişimler:

En az artış gösteren alt gruplar: Malzemeler (%21,16) Tarımsal ilaçlar (%22,59)

En yüksek artış gösteren alt gruplar: Enerji ve yağlayıcılar (%43,14) Tohum ve dikim materyali (%31,19)



Aylık bazda değişimler: