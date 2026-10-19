TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu

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İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.
Buna göre endeks, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,41 artış kaydetti. Endeks, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,15, Ağustos 2025'e göre yüzde 30,28 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 yükseldi.
Bir önceki aya göre ana gruplardaki değişim oranları şöyle gerçekleşti:
Geçen yılın aynı ayına göre ise:
Yıllık ve aylık bazda alt gruplardaki fiyat değişimleri dikkat çekti.
Yıllık bazda değişimler:
Aylık bazda değişimler: