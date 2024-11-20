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TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 10:11 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:13
TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi

TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Eylül 2024 verilerini duyurdu. Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 31,83 aylık ise yüzde 1,77 arttı. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde de yükseliş yaşandı.

TÜİK​ verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksinde 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,77 artış​, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,83 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,52 artış gerçekleşti.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ ARTTI

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,58 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %2,87 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %29,71 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %45,28 artış gerçekleşti.

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi - 1. Resim

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %74,12 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %6,10 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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