TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyatları Mayıs ayında arttı

Tarım-GFE, mayıs ayında aylık bazda yüzde 2,15, yıllık bazda ise yüzde 31,80 artış gösterdi. Veteriner harcamaları yıllık bazda yüzde 55,83 ile en fazla artan alt grup oldu.

Ana gruplar bazında değerlendirildiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,74 artış gösterdi. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 4,59 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise bu iki gruptaki artışlar sırasıyla yüzde 31,08 ve yüzde 36,12 olarak hesaplandı.

Alt gruplar içinde en yüksek yıllık artış yüzde 55,83 ile veteriner harcamalarında görülürken, aylık bazda en fazla artan grup yüzde 5,10 ile malzemeler oldu.