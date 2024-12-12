TÜİK açıkladı: Toplam cironun yüzde 12,7'si yabancı kontrollü girişimlerden

12 Aralık 2024 10:54 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait Yabancı Kontrollü Girişim İstatistiklerini yayımladı. 2021'de toplam cironun yüzde 12,7'si yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildi.

TÜİK​ verilerine göre, yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2021 yılında 7 bin 424 ve 2022​ yılında 8 bin 134 oldu.

YABANCI KONTROLLÜ GİRİŞİM SAYISI 2022'DE ARTTI

Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri (IFATS), yurt içinde faaliyet gösteren ancak doğrudan veya dolaylı olarak yabancı kontrolünde olan girişimlere ait bilgileri içeriyor.

Yabancı kontrollü girişim istatistikleri, Avrupa İş İstatistiklerine (EBS) ilişkin 27 Kasım 2019 tarihli ve 2019/2152 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği ve EBS Yönetmeliği uyarınca teknik düzenlemeleri belirleyen 30 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/1197 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak derleniyor.

Yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre, yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2021 yılında 7 bin 424 ve 2022 yılında 8 bin 134 oldu. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2021 yılında %12,9, 2022 yılında ise %12,7 oldu.

TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI YABANCI KONTROLÜNÜN EN YOĞUN OLDUĞU ALAN

Tütün ürünleri imalatı, 2022 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının %92,3 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise %40,2 ile sigorta, reasürans ve emeklilik fonları oldu.

SAYI VE CİROYA GÖRE EN BÜYÜK PAY ALMANYA'DA

Yabancı kontrollü 8 bin 134 girişimden bin 131 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2022 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı %12,6 oldu. Birleşik Krallık kontrolündeki 627 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı %11,7 iken ABD kontrolündeki 876 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise %10,6 olarak gerçekleşti.